SCONTO 59€ sulla miglior tastiera Logitech compatta

È un’offerta a tempo, dunque gli interessati si affrettino per non perdere l’occasione: Logitech MX Keys Mini è in sconto di ben 59 euro rispetto al listino ufficiale. Grazie a questa promozione, la tastiera wireless compatta è proposta da Amazon al suo prezzo minimo storico. È di tipo QWERTY con layout italiano, compatibile con qualunque sistema operativo.

Sconto record per Logitech MX Keys Mini

Può gestire fino a tre dispositivi in contemporanea, passando dall’uno all’altro con la semplice pressione di un pulsante. La connettività può avvenire sia tramite Bluetooth che attraverso il ricevitore USB (non incluso). È inoltre dotata di un sistema di retroilluminazione intelligente che si adatta all’ambiente in cui si trova, così da risultare sempre perfettamente visibile, ma senza pesare sull’autonomia quando non necessario (la ricarica della batteria interna avviene con cavo USB-C). Non mancano tasti dedicati a dettatura vocale, microfono ed emoji. Nulla è lasciato al caso nemmeno sul fronte dell’ergonomia, come da tradizione per il marchio. Dai uno sguardo alla descrizione completa per conoscere tutti gli altri dettagli a proposito delle caratteristiche e delle funzionalità integrate.

Grazie allo sconto di 59 euro applicato in automatico, in questo momento puoi acquistare la tastiera wireless compatta Logitech MX Keys Mini al prezzo finale di soli 70.99 euro (invece di 129 euro come da listino, -45%). Le centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce la promuovono con un voto medio molto alto, pari a 4,7/5 stelle, quasi un perfect score.

Se decidi di effettuare subito l’ordine, entro pochi giorni sarà a casa tua con la consegna gratuita. La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon.