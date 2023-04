Il Chromebook Flip di ASUS è in sconto di 120 euro

Il design convertibile che permette di utilizzarlo in diverse modalità, a casa, in ufficio oppure in viaggio, non è l’unico punto di forza di ASUS Chromebook Flip CX1 (modello CX1400), il notebook con sistema operativo Chrome OS di Google, protagonista oggi di un’ottima offerta Amazon che ne fa crollare il prezzo grazie a uno sconto di 120 euro rispetto al listino. Ecco perché si tratta di un vero affare, soprattutto per chi è alla ricerca di un portatile da destinare alla produttività di base, allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale.

ASUS Chromebook Flip CX1: a questo prezzo è un affare

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display touchscreen da 14 pollici con cerniera che permette una rotazione a 360 gradi così da utilizzarlo in diverse modalità, processore Intel Celeron N4500 con GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM LPDDR4X, 64 GB di memoria interna eMMC, webcam con microfono e fotocamera integrata nella tastiera, Wi-Fi 6E, Bluetooth, porte USB (anche Type-C), jack audio e autonomia elevata. Lato software, va segnalata la possibilità di accedere a Google Play per il download delle applicazioni Android. Ulteriori informazioni sono consultabili nella scheda del prodotto.

Ogni componente è racchiusa all’interno di in un telaio resistente, sottile e leggero, ideato con l’obiettivo di favorire un’estrema versatilità, anche in movimento. In questo momento, ASUS Chromebook Flip CX1 può essere tuo al prezzo finale di soli 279 euro, grazie allo sconto da 120 euro applicato in automatico da Amazon. Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire.

Va infine sottolineata la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito, entro domani il notebook con ChromeOS e design convertibile sarà sulla tua scrivania.

