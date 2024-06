Sconto del 33% su Amazon per le ottime cuffie Sony WH-1000XM5

Le cuffie Sony WH-1000XM5 sono un prodigio di tecnologia per tutti gli amanti dell’audio di alta qualità e oggi sono in sconto su Amazon ad un prezzo da non perdere: grazie ad un risparmio del 33% possono essere tue a 281,99 euro invece di 419, con spedizione Prime e, se preferisci, anche il pagamento a rate.

Cuffie Sony WH-1000XM5: le caratteristiche

Le Sony WH-1000XM5 sono dotate del nuovo Processore Integrato V1, che massimizza il potenziale del Processore di Eliminazione del Rumore HD QN1. Ciò si traduce in un’esperienza audio che ti immergerà completamente nella tua musica o nel tuo contenuto audiovisivo, senza alcuna distrazione dai rumori esterni.

La qualità del suono è infatti eccezionale, non solo quando ascolti la tua musica, ma anche durante le chiamate. Merito della tecnologia di rilevamento della voce e della nuova struttura di riduzione del rumore del vento che renderà ogni conversazione “pulita”, anche in zone affollatissime.

Tra le caratteristiche è degna di nota l’Adaptive Sound Control, una funzione intelligente che regola automaticamente le impostazioni audio in base all’ambiente e all’attività che stai svolgendo. Inoltre, con la funzione Speak-to-Chat, la musica si mette in pausa automaticamente quando vuoi parlare, rendendo le interazioni ancora più semplici.

Le cuffie possono essere accoppiate a due dispositivi contemporaneamente con una durata della batteria che ha dell’incredibile: fino a 30 ore con una singola carica. Quando hai bisogno di portarle con te, la custodia pieghevole inclusa rende il trasporto comodo e sicuro.

Approfitta dello sconto del 33% e acquista queste cuffie straordinarie a soli 281,99€.