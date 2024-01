SCONTO FOLLE per il Forno a Microonde Beko! (-32%)

Se non hai ancora un forno a microonde nella tua cucina, questo è il momento per rimediare! Sì perché l’ottimo Beko MOC201103S da ben 20 litri è ora scontatissimo su Amazon. Con un prezzo originario di 109,90€ nella colorazione argento, arriva ora a costare solo 74,48€: il 32% in meno!

Tutte le caratteristiche del Microonde Beko

Il suo design moderno e compatto si adatta con facilità a qualsiasi ambiente culinario, mentre le dimensioni ridotte non solo lo rendono adatto a qualsiasi spazio in cucina ma facilitano anche il trasporto, se necessario. Con una capacità di 20 litri, questo forno a microonde è in grado di soddisfare le esigenze di molte famiglie, consentendo la preparazione di una vasta gamma di piatti, dai primi ai secondi fino ai dessert. La potenza di 700 W offre risultati ottimali in diverse situazioni culinarie, e con i suoi 5 livelli di potenza, si ottiene la massima flessibilità in cucina, adattando la cottura alle esigenze specifiche.

Tra le sue funzionalità, il Beko MOC201103S dispone di una pratica funzione di scongelamento automatico che consente di scongelare rapidamente e facilmente cibi surgelati, offrendo vari programmi preimpostati in base al tipo di alimento. La presenza di una luce interna permette di monitorare la cottura dei cibi, evitando spiacevoli inconvenienti.

Con il timer digitale, è possibile programmare la cottura fino a 30 minuti, permettendoti di gestire il processo senza preoccupazioni e dedicarti ad altre attività durante la preparazione dei tuoi piatti preferiti. Il piatto girevole da 24,5cm contribuisce infine a garantire una cottura uniforme dei cibi, assicurando risultati ottimali in ogni preparazione.

Inizia a scoprire l’utilità di un forno a microonde grazie a quest’offerta. Paga questo modello solo 74,48€ grazie al ribasso del 32%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.