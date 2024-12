Sconto illuminante sulla striscia LED TP-Link: Tapo L900-5 a -40%

Segnaliamo l’offerta di Amazon sull’articolo più venduto nella categoria dell’e-commerce relativa alle strisce LED: è TP-Link Tapo L900-5, proposto in questo momento con uno sconto del 40% rispetto al listino. Ha una lunghezza pari a 5 metri e può essere installato ovunque negli ambienti interni della casa, così da illuminare ogni stanza in modo smart, dal salotto alla camera da letto. Può essere controllato attraverso un’app su smartphone o tramite comandi vocali (con Alexa o Assistente Google).

TP-Link Tapo L900-5 in sconto del 40%: offerta di Natale

È dotato di adesivo per posizionarlo dove si vuole, permette di scegliere tra 16 milioni di colori (incluse diverse tonalità di bianco, dalla luce fredda a quella calda) oppure tra una serie di effetti preimpostati. Il funzionamento si basa sulla connettività Wi-Fi e la compatibilità è garantita sia con Android che per iOS. Per conoscere tutti gli altri dettagli a proposito delle specifiche tecniche e delle funzionalità supportate, puoi consultare la pagina dedicata all’articolo.

Invece di pagarla 29,99 euro come da listino ufficiale, grazie allo sconto del 40% applicato oggi in automatico puoi acquistare la striscia LED di TP-Link da 5 metri (modello Tapo L900-5) al prezzo di soli 17,99 euro. Si tratta di una spesa davvero irrisoria, considerando la qualità del prodotto e il voto medio (4,5/5) assegnato da più di 12.000 recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce.

Non è tutto: Amazon, che si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, assicura la consegna a domicilio entro domani se effettui subito l’ordine. Inoltre, puoi beneficiare della spedizione gratuita se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo.