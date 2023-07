Lexar NM610 PRO: SSD da 1 TB in sconto al Prime Day

La SSD da 1 TB della gamma Lexar NM610 PRO si trova in questo momento in offerta su Amazon per l’ultimo scorcio dell’evento Prime Day. Una promozione davvero vantaggiosa, ottima per cerca un’unità di storage veloce e affidabile destinata all’assemblaggio di un PC o per aggiornare quello già in uso.

SSD in sconto al Prime Day: guarda questa Lexar

Impiega l’interfaccia di connessione PCIe NVMe per raggiungere velocità di trasferimento dati fino a 3.300 MB/s in lettura e 2.600 MB/s in fase di scrittura. Questo si traduce in una netta riduzione dei tempi di avvio, di caricamento e di elaborazione dei contenuti in confronto alle tradizionali unità di storage. Ancora, il design è progettato per resistere a vibrazioni e urti accidentali.

Come sempre, l’offerta è soggetta a disponibilità e potrebbe andare sold out all’improvviso: il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittare della possibilità di acquistare la SSD Lexar NM610 PRO da 1 TB al prezzo finale di 38,99 euro. Si può contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio in pochi giorni.

È una promozione valida solo fino alla conclusione del Prime Day, dunque non oltre le 23:59 di mercoledì 12 luglio. I non abbonati possono approfittarne iniziando subito il mese di prova.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.