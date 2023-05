Beelink SEi 11: lo sconto di 130 euro sul Mini PC

Basato sul sistema operativo Windows 11 Pro (preinstallato con licenza ufficiale Microsoft), Beelink SEi 11 è un ottimo Mini PC, adatto alla produttività e a tutti gli altri utilizzi nei quali è richiesta una notevole potenza di calcolo. Oggi merita una segnalazione su queste pagine poiché protagonista di un’offerta su Amazon che permette di acquistarlo approfittando di uno sconto di 130 euro sul prezzo di listino. Passiamo in rassegna i suoi principali punti di forza.

Mini PC, che affare: super sconto su Beelink SEi 11

Ecco quali sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle racchiuse nel suo case compatto ed elegante: processore Intel Core i5-11320H di undicesima generazione con chip grafico Intel Iris Xe, 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB), unità SSD M.2 2280 NVMe da 500 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, slot Ethernet e un’ampia gamma di porte per la connettività incluse USB-C e due uscite video HDMI per la connessione simultanea a più monitor con supporto alla risoluzione 4K. Ulteriori informazioni sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare Beelink SEi 11 al prezzo finale di soli 369 euro invece di 499 euro, grazie allo sconto di 130 euro sul listino applicato in automatico da Amazon. Un vero affare da cogliere al volo, considerando le sue caratteristiche e l’affidabilità del brand, leader in questo segmento di mercato.

Segnaliamo infine che l’e-commerce garantisce la spedizione gratuita con la consegna a domicilio in un solo giorno. In altre parole, chi sceglie di effettuare subito l’ordine lo riceverà già domani, direttamente a casa. Nella confezione sono inclusi anche l’alimentatore, un cavo HDMI, il manuale utente e la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.