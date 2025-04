SCONTO RECORD per due Blink Outdoor: oggi il bundle a -70%

Ti segnaliamo l’offerta di Amazon che porta al suo prezzo minimo storico il bundle contenente due telecamere Blink Outdoor per la videosorveglianza della casa. Inoltre, è incluso il dispositivo Sync Module che permette di salvare i filmati registrati in locale, all’interno dell’abitazione. Oggi lo puoi acquistare approfittando dello sconto del 70% sul listino ufficiale.

Blink Outdoor: Amazon taglia il prezzo del bundle

Tra i punti di forza c’è sicuramente l’alimentazione a batteria che non richiede di tirare cavi o altro: con due di tipo AA (fornite in dotazione) può contare su un’autonomia fino a due anni. Non mancano poi la compatibilità con Alexa per l’integrazione con la smart home, il design impermeabile per resistere alle intemperie e la rilevazione del movimento con l’invio immediato di notifiche. Inoltre, con l’applicazione mobile su smartphone, puoi guardare cosa succede a casa tua ovunque tu sia, usando la Live View HD e la visione notturna a infrarossi, mentre grazie all’audio bidirezionale è possibile ascoltare e parlare con i visitatori. Scopri di più nella descrizione completa.

Approfitta dello sconto del 70% sul listino e acquista il bundle che include due telecamere Blink Outdoor per la videosorveglianza esterna della casa al prezzo di 53,99 euro (invece di 179,99 euro). La disponibilità dell’articolo è immediata, ma non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta.

Trattandosi di un prodotto del catalogo Amazon, l’e-commerce si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità e assicurando la consegna gratis a domicilio entro un paio di giorni al massimo se effettui subito l’ordine.