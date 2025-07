62% di sconto su Ring Intercom: ultimo giorno di Prime Day

Nell’ultimo giorno di Prime Day, hai ancora la possibilità di acquistare Ring Intercom in sconto del 62% rispetto al listino ufficiale. È il dispositivo di Amazon che rende smart il citofono di casa tua, aggiungendo funzionalità intelligenti come la possibilità di rispondere da remoto a chi suona grazie alla comunicazione audio bidirezionale.

Prime Day: Ring Intercom tra i migliori affari

Permette di ricevere avvisi in tempo reale e di aprire l’ingresso da qualsiasi luogo, tramite l’app Ring sullo smartphone. L’installazione è semplice e fai-da-te: si collega al sistema esistente, senza forature né modifiche all’infrastruttura condominiale, grazie alle strisce adesive incluse. Le chiavi virtuali per gli ospiti consentono di condividere l’accesso in modo sicuro con amici e familiari, mantenendo sempre il controllo. Inoltre, le consegne Amazon sono ancora più sicure, grazie all’accesso temporaneo per corrieri verificati che possono depositare i pacchi all’interno dell’edificio. C’è poi l’integrazione con l’assistente virtuale Alexa. Scopri di più e verifica la compatibilità con il tuo citofono nella pagina dedicata.

Lo sconto del 62% è applicato in automatico e ti permette di acquistare Ring Intercom al prezzo finale di soli 37,99 euro, invece di 99,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata con la consegna senza spese prevista entro pochi giorni.

Oggi è l’ultimo giorno del Prime Day 2025: hai ancora poche ore per approfittare delle offerte disponibili su migliaia di prodotti, in esclusiva per i clienti Prime. Se non hai un abbonamento attivo, puoi comunque partecipare attivando la prova gratuita di 30 giorni, senza costi immediati e con possibilità di disdetta in qualsiasi momento.