Sconto 59% sul robot ECOVACS DEEBOT X1 OMNI per le pulizie

Un robot aspirapolvere e lavapavimenti che si occupa delle pulizie in modo completamente autonomo, dalla rimozione dello sporco allo svuotamento del serbatoio. Oggi in sconto del 59% su Amazon, ECOVACS DEEBOT X1 OMNI è uno dei modelli più avanzati disponibili per la smart home, progettato per offrire la massima comodità e un risultato impeccabile, anche negli ambienti più complessi.

DEEBOT X1 OMNI a meno di metà prezzo

Il cuore della rappresentato dalla stazione OMNI, un vero e proprio centro di comando domestico che si occupa non solo di raccogliere la polvere eliminata dalle stanze, ma anche di lavare e di asciugare i panni in dotazione al robot. Questo significa che l’unità può lavorare per settimane senza richiedere alcun intervento. Inoltre, il sistema di lavaggio OZMO Turbo 2.0 utilizza due panni rotanti che esercitano pressione sulla superficie per rimuovere anche lo sporco più ostinato, mentre l’aspirazione da 5.000 Pa garantisce un’azione profonda su ogni materiale, inclusi tappeti e moquette. A questo si aggiunge la tecnologia TrueMapping 2.0 per creare crea una mappa dettagliata della casa, muovendosi poi in modo intelligente, evitando ostacoli e riconoscendo gli ambienti in modo accurato. Scopri di più nella scheda completa.

Tra gli altri punti di forza citiamo l’assistente vocale presente YIKO integrato e il design è firmato Jacob Jensen Studio. Non lasciarti sfuggire lo sconto del 59% sul listino ufficiale.

Grazie alla promozione in corso puoi acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti ECOVACS DEEBOT X1 OMNI al prezzo finale di 459 euro invece di 1.118 euro come da listino. Venduto e spedito da Amazon, ha disponibilità immediata e consegna gratis prevista entro un paio di giorni.