Sconto smart home: SONOFF DUAL R3 Lite al minimo su Amazon

SONOFF DUAL R3 Lite al suo prezzo minimo storico su Amazon è tra i migliori affari di oggi per la smart home. Supporta ben tre modalità di utilizzo: la prima per gestire da remoto luci ed elettrodomestici, la seconda per il controllo automatizzato di tapparelle e tende, la terza per il monitoraggio e la misurazione dei consumi energetici. Il tutto avviene senza alterare lo stato del dispositivo collegato.

L’offerta di Amazon per SONOFF DUAL R3 Lite

Grazie al doppio controllo bidirezionale, è possibile collegare fino a due dispositivi indipendenti e gestirli da due interruttori aggiuntivi, rendendolo ideale per serrande, porte avvolgibili e garage. La sicurezza è garantita dalla protezione da sovraccarico, che interrompe automaticamente l’alimentazione in caso di valori anomali di tensione, corrente o potenza. Non mancano funzioni di pianificazione e scenari personalizzati per automatizzare l’accensione e lo spegnimento in orari prestabiliti, senza dimenticare i comandi vocali tramite Alexa, Siri e Assistente Google. Trovi altri dettagli nella scheda completa.

Lo sconto del 24% sul listino porta l’interruttore intelligente SONOFF DUAL R3 Lite per la smart home al suo prezzo minimo storico di 17 euro. Sono già migliaia le recensioni pubblicate dai clienti che lo hanno comprato e messo alla prova con un voto medio che si attesta a 4,5/5.

Se hai un abbonamento Prime attivo per te c’è anche la consegna gratis entro un paio di giorni. Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità. Non sappiamo fino a quando rimarrà valida l’offerta a queste condizioni.