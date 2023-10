Scopri come accedere a Hulu in streaming dall'Italia

Se ami le serie TV e i film esclusivi le piattaforme disponibili in Italia non bastano mai. Questo perché molti titoli vengono trasmessi e resi disponibili solo in alcuni Paesi molti mesi (o anni) prima. Se sei tra questi appassionati ti farà piacere sapere che esiste un metodo efficace per accedere a Hulu in streaming dall’Italia. La prima cosa che devi fare è attivare un abbonamento a NordVPN, oggi in offerta speciale a un prezzo pazzesco.

Prima di scriverti come fare, vogliamo spiegarti perché è NordVPN la scelta perfetta per questo obiettivo. Prima di tutto questa è l’unica VPN ad avere oltre 5800 server disponibili di sua proprietà. Un aspetto da non sottovalutare perché significa che vengono costantemente aggiornati dai suoi tecnici per superare in qualsiasi momento i blocchi regionali che sono ostici e sempre avanzati da aggirare.

Inoltre, NordVPN ha posizionato tutti i suoi server in 61 Paesi di tutto il mondo. Questo è un enorme vantaggio perché ti permette di scegliere la tua nuova posizione virtuale dove vuoi e quando vuoi. Insomma, tanta libertà di movimento per riuscire ad accedere a Hulu in streaming pur essendo in Italia, senza alcuna limitazione geografica né censura da parte di questa piattaforma.

Hulu in streaming dall’Italia: come impostare NordVPN

Una volta scaricata l’app di NordVPN, disponibile per tutti i dispositivi e i sistemi operativi, anche smart TV, devi installarla sul device dal quale vuoi accedere a Hulu in streaming dall’Italia. Prima di avviare la VPN con un tap devi entrare nella sezione dedicata ai server e selezionare un server statunitense. In questo modo la piattaforma in questione vedrà la tua connessione provenire da una regione compatibile con le sue politiche di accesso.

Il vantaggio ulteriore che porta NordVPN attiva sui tuoi dispositivi è la larghezza di banda illimitata. Tradotto all’atto pratico ottieni una connessione dati sempre stabile e veloce nonostante traffico dati intenso o limitazioni imposte dagli ISP. Inoltre, ogni informazione – in entrata e in uscita – viene resa anonima da una crittografia AES a 256 Bit. Scegli ora internet illimitato, veloce e sicuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.