Scopri il mondo della programmazione con il corso Python a soli 16€

Con la continua evoluzione della tecnologia, imparare a programmare è diventato più che mai essenziale. E se c’è un linguaggio di programmazione che si distingue per la sua versatilità, potenza e popolarità, è proprio Python. Oggi, ti segnaliamo un’interessante opportunità per te: il corso “Python 3.11 – La Guida Completa: da Principiante a Esperto” è ora disponibile su Udemy, in offerta al prezzo di soli 16,99 euro.

Gli argomenti trattati nel corso Python

Questo corso non è solo un tutorial qualsiasi: è una guida completa, teorica e pratica, che ti condurrà attraverso un viaggio straordinario nell’universo della programmazione Python. Ma vediamo perché dovresti considerare questa offerta unica.

Aggiornato alla versione 3.11 di Python : il corso è aggiornato all’ultima versione di Python, la 3.11, risalente a Ottobre 2022 . Questo ti assicura di apprendere le ultime novità e best practice del linguaggio;

: il corso è aggiornato all’ultima versione di Python, la 3.11, risalente a . Questo ti assicura di apprendere le e del linguaggio; Da principiante a esperto : che tu sia un principiante assoluto o un programmatore con una conoscenza introduttiva di Python, questo corso è progettato per adattarsi alle tue esigenze. Inizia dalle basi e progredisce fino a livelli avanzati , coprendo tutti gli aspetti del linguaggio;

: che tu sia un o un con una conoscenza di Python, questo corso è progettato per adattarsi alle tue esigenze. Inizia dalle e progredisce fino a livelli , coprendo tutti gli aspetti del linguaggio; Paradigma Object-Oriented : acquisirai una comprensione approfondita del paradigma Object-Oriented , un fondamento essenziale per lo sviluppo di applicazioni in Python e in molti altri linguaggi;

: acquisirai una comprensione approfondita del , un fondamento essenziale per lo sviluppo di applicazioni in Python e in molti altri linguaggi; Argomenti avanzati : oltre alle basi , il corso offre una sezione dedicata agli argomenti avanzati , tra cui la gestione dei file , RabbitMQ , MongoDB e perfino le API di OpenAI per la programmazione di ChatGPT da Python;

: oltre alle , il corso offre una sezione dedicata agli , tra cui la gestione dei , , e perfino le per la programmazione di da Python; Esercitazioni pratiche e quiz: il tuo apprendimento sarà solidificato attraverso esercitazioni pratiche e quiz che ti aiuteranno a verificare passo dopo passo il tuo progresso.

Oggi, più che mai, la programmazione è una competenza chiave per il successo in molte aree. Che tu voglia entrare nel mondo della tecnologia, migliorare le tue abilità attuali o semplicemente esplorare il paradigma Object-Oriented, questo corso è la risposta.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità di apprendere Python in modo approfondito a soli 16,99 euro grazie alla promozione a tempo limitato attiva. “Python 3.11 – La Guida Completa“, disponibile su Udemy, è un vero e proprio investimento nella tua formazione, che potrebbe – perché no – cambiare il tuo futuro.

