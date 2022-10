Se cerchi una VPN no-log, affidati a questa

Ci sono diverse VPN no-log che vantano delle rigorose politiche in tal senso senza averne titolo, poiché tendono a memorizzare molti dati privati avvantaggiando in questo modo il tracciamento online dell’attività di un utente.

Fra le tante che si vantano della loro politica, soltanto alcune lo fanno realmente, tra cui Cyberghost, che è dotata di funzionalità di sicurezza e di un protocollo di prim’ordine.

Non è soltanto questo il motivo che dovrebbe spingere a scegliere questa VPN. Vediamo quali sono gli altri.

Cyberghost, la VPN no-log più affidabile, ecco perché

Con sede in Romania, Paese che rispetta pienamente la privacy, CyberGhost fa parte della schiera di VPN che non conserva i dati identificativi degli utenti.

Sottoposta a un audit indipendente, la sua informativa sulla privacy non prevede la tenuta e l’archiviazione di registri.

Inoltre, ogni 3 mesi viene pubblicato un documento di trasparenza, il quale riporta tutte le richieste legali dei dati degli utenti da parte di siti web, enti governativi e forze dell’ordine.

Il fatto di essere una VPN no-log è dimostrato nel 2019. Un’azienda di indagini che collabora con Cyberghost era stata vittima di violazione, con 14 account divulgati.

Per fortuna non erano state rubate password e svelate attività o posizione online degli utenti in quanto la VPN non memorizza queste informazioni.

Si può migliorare ulteriormente la sicurezza usando i server NoSpy di Cyberghost. È una soluzione multi-hop che instrada le informazioni attraverso due server, di cui uno è quello sicuro della VPN ed è situato in Romania.

Dispone anche di un kill switch automatico di default e di un blocco annunci, del monitoraggio del traffico e dei malware.

È possibile abbonarsi a Cyberghost cliccando qui. L’offerta attuale è di 2,03 euro al mese e con una garanzia di rimborso di 45 giorni. Funziona su tutti i dispositivi.

