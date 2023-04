Se hai una di queste app sul tuo smartphone, eliminala SUBITO

Grazie a una scoperta della società specializzata in sicurezza informatica Malwarefox, è stato possibile individuare ben 19 app presenti su Google Play Store potenzialmente molto dannose per gli smartphone non protetti adeguatamente.

Tra queste, figurano software infettati dal trojan Harly, dallo spyware Joker e dal malware Autolycos. A seconda del caso, questi agenti malevoli permettono ai criminali informatici di rubare l’identità della vittima, le sue password e persino credenziali bancarie.

Questa situazione dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, quanto sia importante proteggere i propri dispositivi elettronici dai tanti pericoli del Web.

Da Joker al trojan Harly fino al malware Autolycos: è allarme per 19 app Android

Per quanto riguarda il trojan Harly, le app coinvolte nella sua diffusione sono:

Fare Gamehub and Box

Hope Camera-Picture Record

Same Launcher and Live Wallpaper

Amazing Wallpaper

Cool Emoji Editor and Sticker.

Joker, dal canto suo, è diffuso da:

Simple Note Scanner – com.wuwan.pdfscan

– com.wuwan.pdfscan Universal PDF Scanner – com.unpdf.scan.read.docscanuniver

– com.unpdf.scan.read.docscanuniver Private Messenger – com.recollect.linkus

– com.recollect.linkus Premium SMS – com.premium.put.trustsms

– com.premium.put.trustsms Blood Pressure Checker – com.bloodpressurechecker.tangjiang

– com.bloodpressurechecker.tangjiang Cool Keyboard – com.colate.gthemekeyboard

– com.colate.gthemekeyboard Paint Art

Color Message.

Dal canto suo, il malware Autolycos è stato individuato su:

Vlog Star Video Editor

Creative 3D Launcher

Wow Beauty Camera

Gif Emoji Keyboard

Instant Heart Rate Anytime

Delicate Messenger.

