Nei giorni scorsi si è spento all’età di 90 anni uno dei più grandi attori di sempre, Sean Connery. Tra omaggi e celebrazioni è spuntata (anzi, rispuntata) una presunta lettera che lo scozzese avrebbe inviato a Steve Jobs alla fine degli anni ’90 per declinare il suo invito a comparire in uno degli spot Apple. Si tratta di un falso.

Era già circolato nel 2011, traendo allora in inganno parecchi. Questo il testo del messaggio che nel 1998 lo 007 per eccellenza avrebbe spedito al CEO di Cupertino.

Mr Jobs: glielo dirò un’altra volta. Capisce l’inglese, vero? Non vendo la mia anima ad Apple o ad altre aziende. Non ho interessi a “cambiare il mondo” come suggerisce. Non ha nulla che io necessiti o voglia. Lei è un venditore di computer, io sono il f*****o JAMES BOND! Non riesco a immaginare un modo più rapido per distruggere la mia carriera che apparire in una delle sue grossolane pubblicità. Per favore non mi contatti più.

Trattasi di un fake realizzato dal portale satirico Scoopertino che concentra le pubblicazioni proprio su tutto quanto riguarda la mela morsicata. Di seguito la lettera che secondo gli autori sarebbe stata scritta a macchina.

Jon, I respect your views but please look at the research debunking this letter. It hurts us all when good people circulate fakes. https://t.co/IHNO8bvPX7

— Steven Levy (@StevenLevy) November 1, 2020