Sedia da gaming a 98€: strepitosa OCCASIONE su Amazon

Se hai deciso di migliorare la tua postazione di gioco/studio/lavoro puoi approfittare dello sconto attivo su questa sedia da gaming del marchio Oversteel che puoi acquistare su Amazon a soli 98 euro con spedizione Prime inclusa.

Sedia da gaming Oversteeel Diamond in offerta: le caratteristiche

La Oversteel Diamond è una sedia da gaming in similpelle che supporta fino a 150 kg di peso, con una base in nylon da 350 mm, con pistone classe 4 e ruote da 63 mm per darti una stabilità eccezionale e un movimento fluido su qualsiasi superficie.

Il design ergonomico garantisce il massimo comfort durante le tue lunghe sessioni di gioco: offre infatti un supporto ottimale per la tua schiena, aiutandoti a mantenere una postura corretta.

La sedia include anche un cuscino cervicale e uno lombare, entrambi personalizzabili per adattarsi perfettamente alle tue esigenze. I braccioli regolabili 3D possono essere inclinati, spostati in posizione e altezza.

Il meccanismo basculante alla base ti permette di dondolarti delicatamente durante le pause e lo schienale reclinabile fino a 180º è l’ideale per rilassarsi tra una partita e l’altra. Avrai quindi una sedia che non solo migliorerà la tua esperienza di gioco, ma aggiungerà anche un tocco di stile e professionalità alla tua postazione: non perdere questa occasione e acquistala a soli 98 euro.