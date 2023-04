Sega acquisisce Rovio per 706 milioni di euro

Sega Europe Limited ha acquisito Rovio Entertainment Corporation per 706 milioni di euro. L’operazione era stata anticipata pochi giorni fa dal Wall Street Journal. La software house finlandese è noto soprattutto per la popolare saga Angry Birds, ma offre altri giochi di successo, tra cui Darkfire Heroes, Small Town Murders e Sugar Blast.

Gli uccelli arrabbiati diventano giapponesi

In base al comunicato pubblicato sul sito ufficiale, il consiglio di amministrazione di Rovio ha accettato all’unanimità l’offerta cash di Sega pari a 9,25 euro per azione e 1,48 euro per opzione. Considerato che circolano 76.179.063 azioni e 742.300 stock option, il totale è circa 706 milioni di euro. Le azioni sono state valutate il 19% in più rispetto alla quotazione di chiusura del 14 aprile al Nasdaq Helsinki. L’acquisizione dovrebbe essere completata nel terzo trimestre.

Rovio Entertainment Oyjの買収について

~モバイルゲーム領域の強化を通じたコンシューマ事業のグローバル展開の加速~ SEGA to Acquire Rovio Entertainment Oyj

~ Global Expansion of the Consumer Business through Enhancement of Mobile Gaming Capabilities ~https://t.co/ICxRH6uuQK — セガ公式アカウント🦔 (@SEGA_OFFICIAL) April 17, 2023

Rovio è stata fondata nel 2003 da tre studenti della Helsinki University of Technology, dopo aver vinto un contest (sponsorizzato da Nokia e HP) con il gioco mobile King of the Cabbage World. Il nome originario dell’azienda era Relude, cambiato in Rovio nel 2005. Il successo mondiale è arrivato con Angry Birds nel 2009. Negli anni successivi sono stati sviluppati altri titoli della saga, serie TV e due film.

Sega Europe è una sussidiaria di Sega Corporation, a sua volta sussidiaria di Sega Sammy. La software house giapponese, fondata nel 1960, non ha bisogno di presentazioni. Il franchise più popolare è Sonic the Hedgehog, ma l’azienda è nota anche per aver venduto varie console a partire dagli anni ’80, tra cui Sega Master System, Sega Mega Drive, Sega Game Gear, Sega Saturn e Sega Dreamcast.