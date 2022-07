SEM e SEO, differenze e perché vanno usati insieme

Il posizionamento di un sito web è uno degli aspetti fondamentali per ottenere i risultati migliori nei motori di ricerca. Per questo motivo è necessario applicare apposite tecniche: parliamo di SEM (Search Engine Marketing), SEO (Search Engine Optimization), SEA (Search Engine Advertising) e SMO (Social Media Optimization). Dall’unione di tutti questi elementi è possibile ottimizzare al massimo un sito web. Oggi parleremo di SEM e SEO e del loro funzionamento all’interno di una campagna di digital marketing.

Cosa è il SEM

SEM sta per Search Engine Marketing e – come si evince dal nome – è uno degli elementi portanti del web marketing. Il suo obiettivo è quello di generare traffico aumentando le visite a un sito web e per farlo unisce processi e attività specifiche. Il SEM si basa, a sua volta, su SEA e SEO. La SEA è un aspetto determinante quando si tratta di ottimizzare il posizionamento di un sito web sfruttando spazi pubblicitari, vale a dire quegli annunci che troviamo in alto ai motori di ricerca.

Cosa è la SEO

SEO significa Search Engine Optimization e il suo scopo è quello di far apparire un sito web tra i primi risultati di una ricerca senza che vi siano campagne di advertising di mezzo. La SEO fa affidamento su diversi strumenti ed elementi, come la struttura interna di un sito web (titoli H1, H2, meta description, etc), il codice html utilizzato, i contenuti, le categorie, i tag e le parole chiave che possano risultare in un posizionamento positivo.

SEO e SEM, due facce della stessa medaglia

Una strategia di digital marketing non può dirsi completa se manca uno di questi due pilastri fondamentali. Integrare sia SEO che SEM all’interno di una campagna è essenziale se l’obiettivo è quello di ottenere risultati concreti e un ottimo posizionamento nei motori di ricerca. Se vuoi approfondire questo affascinante mondo, ti consigliamo il videocorso “SEO e SEM: strategie di posizionamento su Google” a cura del consulente SEO Juan González Villa.

Si tratta di 23 videolezioni dalla durata complessiva di quasi 5 ore in cui imparare a sfruttare tutti il potenziale di Google per far conoscere il tuo progetto (o servizio), attirando così sempre più clienti. Nelle varie unità del corso imparerai come approfittare delle potenzialità del motore di ricerca e avrai l’occasione di mettere in pratica le conoscenze acquisite creando un piano di posizionamento SEO e SEM di prova.

