Sennheiser MOMENTUM 4: SCONTO netto di 100 euro su Amazon

Sennheiser MOMENTUM 4, le cuffie che elevano l’ascolto musicale a una forma d’arte, sono attualmente disponibili su Amazon con un super sconto del 25%. Un’opportunità da non perdere per coloro che cercano la massima qualità sonora unita a un comfort eccezionale. Approfittate subito di questa occasione e acquistatele al prezzo speciale di soli 299,00 euro, anziché 399,00 euro.

Sennheiser MOMENTUM 4: un’occasione da prendere al volo

Le cuffie presentano trasduttori da 42 mm ispirati agli audiofili, garantendo una risoluzione audio impeccabile. Il suono distintivo Sennheiser avvolge l’ascoltatore in un abbraccio sonoro, regalando un’esperienza che va oltre il semplice ascolto.

L’app Sennheiser Smart Control è il vostro biglietto per un’esperienza sonora personalizzata. Con un equalizzatore integrato e modalità audio, potete adattare il suono alle vostre preferenze, creando un’esperienza sonora su misura.

La cancellazione adattiva del rumore delle MOMENTUM 4 offre un ascolto senza distrazioni, mentre la modalità trasparenza regolabile consente di rimanere in contatto con l’ambiente circostante. Un equilibrio perfetto tra isolamento e consapevolezza ambientale.

Il comfort è una priorità con il design leggero e pieghevole, l’archetto e i cuscinetti auricolari comodamente imbottiti. La batteria a lunga durata vi accompagna fino a 60 ore di riproduzione continua, con la comodità di una ricarica rapida quando necessario.

Ma le MOMENTUM 4 non sono solo per l’ascolto musicale. Con quattro microfoni digitali con beamforming, le cuffie offrono chiamate cristalline e eliminano il rumore del vento per una comunicazione impeccabile. L’accesso semplificato all’assistente vocale aggiunge una dimensione di versatilità, rendendole un compagno ideale per la vita quotidiana.

In conclusione, le Sennheiser MOMENTUM 4 offrono il massimo in termini di suono, comfort e versatilità. Con uno sconto incredibile del 25% su Amazon, è il momento perfetto per investire in questa esperienza audio di lusso. Godetevi la musica come mai prima d’ora e acquistale al prezzo competitivo di soli 299,00 euro.

