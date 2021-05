Più SEO per tutti: come ottimizzare WordPress

Si parte da una buona idea, si cerca un buon dominio, si producono buoni contenuti. Ma non basta. Per posizionare bene il proprio sito Web bisogna avere l’accortezza di seguire alcune regole SEO formali e strutturali per fare in modo che le proprie pagine (WordPress, ma non solo) siano ben organizzate e ben viste dai motori di ricerca. Nulla che non possa essere affidato ad un professionista del mestiere, ma anche in questo caso bisognerebbe riuscire almeno ad incorporare le nozioni base così da poter organizzare al meglio le attività e meglio giudicare l’apporto che un professionista possa offrire.

Non serve molto: bastano 13,99 euro. Si tratta di un passo fondamentale per capire i cardini della questione, così da comprendere come sia meglio muoversi (in autonomia o meno, in base alle esigenze) per mettere le ali al proprio sito, al proprio brand ed al proprio mercato potenziale. Un costo? No, con tutta evidenza si tratta di un – ottimo – investimento.

SEO, si parte da qui: 85% di sconto

Con 13,99 euro (l’offerta vale soltanto poche ore) è possibile infatti attingere a 20,5 ore di video on-demand, 11 articoli e 13 risorse scaricabili per far proprie le basi della SEO (Search Engine Optimization):

Con questo corso SEO vedrai come migliorare il posizionamento del tuo sito internet. Il corso è pensato per siti in WordPress, ma puoi applicare nozioni e tecniche di questo corso anche su altri siti.

Tra gli elementi base del corso:

una breve introduzione al SEO

l’analisi delle parole chiave e dei siti della concorrenza

SEO on site – Fattori di posizionamento riguardanti il tuo sito in generale

SEO on page – Fattori di posizionamento riguardanti i contenuti sulla tua pagina in particolare

SEO off site – Fattori di posizionamento esterni al tuo sito, principalmente backlink (link esterni)

tecniche di SEO avanzate, tutto quello che normalmente non ti viene detto

Negative SEO, come difenderti da gli attacchi di Black Hat SEO

Meglio spendere molto denaro in pubblicità pur di far emergere le proprie pagine, oppure investire pochi euro in competenze in grado di restituire importantissimi vantaggi di lungo periodo? La SEO è una scienza complessa, ma le sue basi sono alla portata di tutti: muovere i primi passi e far crescere l’ottimizzazione assieme al proprio business è la miglior scelta, soprattutto se il primo passo può avvenire approfittando di uno sconto dell’85%. Il prezzo da 13,99 euro durerà soltanto per tutta la giornata di oggi.