Serie A, giornata 33: le partite (orari e streaming)

Turno infrasettimanale per il campionato: la giornata 33 di Serie A va in scena tra oggi e domani. L’attesa è tutta per il match che, nella serata di giovedì, potrebbe definitivamente assegnare lo scudetto, Udinese-Napoli in scena alla Dacia Arena. Occhio però anche ad alcuni incroci potenzialmente pericolosi per le squadre di alta classifica, che si troveranno di fronte quelle invischiate nella lotta per la salvezza, pronte a dare tutto per rimanere aggrappati a una speranza.

UDI-NAP chiuderà la giornata 33 di Serie A

Come sempre, le dieci sfide in calendario saranno trasmesse in streaming in esclusiva su DAZN e tre in contemporanea anche con la diretta su Sky e NOW. Ecco tutti gli orari degli incontri in programma, concentrati in poco più di 24 ore.

Juventus-Lecce, 3 maggio 18:00 ( DAZN);

Atalanta-Spezia, 3 maggio 18:00 ( DAZN, Sky/NOW);

Sampdoria-Torino, 3 maggio 18:00 ( DAZN);

Salernitana-Fiorentina, 3 maggio 18:00 ( DAZN);

Monza-Roma, 3 maggio 21:00 ( DAZN);

Lazio-Sassuolo, 3 maggio 21:00 ( DAZN, Sky/NOW);

Milan-Cremonese, 3 maggio 21:00 ( DAZN);

Verona-Inter, 3 maggio 21:00 ( DAZN, Sky/NOW);

Empoli-Bologna, 4 maggio 20:45 ( DAZN);

Udinese-Napoli, 4 maggio 20:45 ( DAZN).

Per ingannare l’attesa, ecco la goal collection con tutte le reti messe a segno dell’ultimo turno.

Come anticipato, sono potenzialmente scivolosi per le due milanesi gli incontri con due squadre ancora impegnate nella lotta per la salvezza: vale a dire Milan-Cremonese e Verona-Inter. I veneti hanno qualche speranza in più di agganciare la quart’ultima posizione, ma dipenderà anche dal risultato di Atalanta-Spezia. Tutto pronto, invece, per la festa scudetto che potrebbe andare in scena al fischio finale di Udinese-Napoli, rimandata pochi giorni fa dal gol di Dia (Salernitana) a pochi minuti dalla fine, una rete che ha fatto calare il gelo sul pubblico del Maradona, già pronto a celebrare il terzo tricolore nella storia dei partenopei.

