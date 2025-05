Server dedicati Aruba: l'offerta completa e la PROMO disponibile

Con i server dedicati di Aruba puoi avere tutto quello che ti serve per una soluzione solida, performante e su misura per la tua infrastruttura IT. Ideale per PMI in espansione, grandi aziende o sviluppatori con esigenze avanzate, troverai una piattaforma su misura pronta ad adattarsi a ogni esigenza.

Aruba mette a tua disposizione hardware di ultima generazione installato nei migliori data center italiani: sicuri, veloci e perfettamente allineati alle normative europee.

Avrai la possibilità di scegliere tra server AMD, Intel, o i nuovi GPU server con scheda NVIDIA L40S, pensati per chi lavora nel mondo dell’intelligenza artificiale, del machine learning e del rendering avanzato. Sono disponibili anche i nuovi server con processori AMD EPYC Genoa fino a 32 core, un concentrato di potenza da non sottovalutare.

Fino al 30 luglio 2025 hai la possibilità di sfruttare una promo che include il 20% di sconto e setup gratuito su tutta la linea Bare Metal con processori AMD: questo significa avere le massime prestazioni, zero compromessi, un supporto attivo e soprattutto un bel risparmio che non guasta mai.

I server dedicati Aruba sono la risposta giusta per creare un’infrastruttura complessa o avere il pieno controllo del tuo ambiente di lavoro. Affidabili, potenti e personalizzabili, ora anche più convenienti.