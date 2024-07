Quali sono i buoni motivi per acquistare un server dedicato?

Perché scegliere un server dedicato? Tra i buoni motivi per farlo, c’è la possibilità di poter contare sull’esecuzione di applicazioni e siti Web su una macchina dedicata, assegnata solo ed esclusivamente a te. Con l’offerta di Aruba, proposta dal più grande operatore di data center italiano, hai a disposizione hardware di ultima generazione, gestione semplificata e tutta la configurabilità che desideri.

Server dedicato: perché sceglierlo, i vantaggi

Poter esercitare il controllo completo delle risorse è essenziale soprattutto per quelle operazioni che necessitano di una disponibilità elevata o fanno leva su carichi di lavoro ad alta intensità. Insomma, nessun compromesso in termini di prestazioni e di flessibilità. Lo stesso vale per la sicurezza, non dovendolo condividere con gli accessi delle terze parti.

Aruba propone molte soluzioni differenti, basate su OpenStack, hardware Dell, AMD, Intel, Lenovo e NVIDIA, anche per i casi d’uso inerenti all’ambito dell’intelligenza artificiale. Si parte da soli 13,20 euro al mese (+ IVA).

Ogni server dedicato è caratterizzato da specifiche tecniche differenti: CPU, GPU, RAM, capacità di storage, connettività e location. In relazione a quest’ultima, quelli offerti dal gruppo sono tutti situati geograficamente nei data center di Bergamo e Arezzo.

Poter contare su un’infrastruttura italiana significa garantire la piena conformità alle più rigorose le normative vigenti in termini di trattamento dei dati, ridondanza, accessibilità ecc. Inoltre, c’è un supporto clienti specializzato attivo 24/7, raggiungibile via telefono, ticket o live chat.

Ancora, grazie alla promozione in corso, fino al 31 luglio (o fino a esaurimento scorte) puoi beneficiare del setup gratuito offerto da Aruba su tutti i server GPU. Per conoscere i dettagli dell’iniziativa e le modalità di fruizione, non devi far altro che visitare la pagina dedicata.