ServerPlan, scegli un piano hosting WordPress da soli 26€/anno

Hai mai sentito parlare di ServerPlan? Se vuoi gestire il tuo blog in modo semplice ed economico non puoi non approfittare dei vantaggi messi a disposizione da questo servizio di hosting che, non a caso, si contraddistingue per essere sicuro ed affidabile. Oltre a permetterti di gestire il tuo sito web o blog con facilità grazie a WordPress preinstallato, con ServerPlan hai la possibilità di evitare di effettuare l’installazione manuale rendendoti il tutto più semplice.

Nata con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di tutti quegli utenti che vogliono creare un sito web senza spendere molto, ServerPlan rappresenta uno dei migliori provider italiani con offerte professionali di hosting condiviso ma non solo. Scegliendo un piano hosting WordPress preinstallato hai a disposizione una soluzione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo per gestire il tuo blog con semplicità. A semplificare, ulteriormente, l’esperienza d’uso aggiornamenti automatici di WordPress, con ServerPlan hai plugin e temi che ti garantiranno un sito sempre aggiornato, sicuro e con nuove funzionalità sempre attive.

Che aspetti? Scegli un piano hosting WordPress di ServerPlan per gestire al meglio il tuo nuovo sito web o e-commerce. Approfitta subito del prezzo speciale attualmente disponible: per te a partire da soli 26 euro all’anno!

ServerPlan: StarterKit WordPress

Perchè, tra tanti, scegliere proprio ServerPlan? La risposta è del tutto semplice: ServerPlan ti dà l’opportunità di scegliere il piano hosting WordPress con dischi SSD NVMe più adatto alle tue esigenze ad un prezzo mai visto prima. Non dimenticare che l’hosting WordPress comprende l’acquisto di uno spazio su un server per ospitare i contenuti del tuo sito.

Se decidi di acquistare un hosting WordPress Serverplan backup e aggiornamenti periodici ufficiali vengono effettuati in automatico. Tra le opzioni tra cui scegliere, il piano StarterKit di ServerPlan è stato progettato per Linux e Windows ASP.NET ed è ideale per tutti coloro che vogliono finalmente avere una soluzione in grado di offrire prestazioni elevate senza spendere grosse somme di denaro. Oggi puoi infatti acquistare questo piano a soli 26 euro + iva l’anno!