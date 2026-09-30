Serverplan SiteBuilder AI crea siti WordPress con l’intelligenza artificiale

Creare un sito con WordPress partendo da zero significa definirne la struttura, individuare gli argomenti da trattare e la loro suddivisione, studiare colori e grafica e, non ultimo, realizzare i contenuti che verranno pubblicati e fruiti dagli utenti. Non parliamo di attività particolarmente complesse, una conoscenza di base delle funzionalità di WordPress e dei suoi plugin sono spesso sufficienti a portare a termine l’opera. Si tratta però di un lavoro che richiede tempo, impegno e pazienza. Potremmo poi non essere soddisfatti del risultato ottenuto, anche quando ci avvaliamo della consulenza di uno sviluppatore.

SiteBuilder AI è una soluzione basata sull’intelligenza artificiale inclusa nei piani Hosting WordPress di Serverplan a partire dalla formula “Startup WordPress”. Ha il compito di semplificare la fase di progettazione di un sito web e permette di ottenere rapidamente una prima versione partendo da informazioni su attività e finalità dell’utilizzatore.

Non è quindi il solito chatbot con cui generare testi “standardizzati” da copiare e incollare, è invece una sorta di “collaboratore virtuale” che interviene nella definizione della struttura, delle pagine, del layout e dei contenuti. Ciò che si ottiene è un sito WordPress comunque modificabile e personalizzabile in ogni aspetto.

Ma non basta, perché l’Hosting WordPress di Serverplan offre anche:

un generatore AI di testi e immagini con cui creare contenuti pubblicabili risparmiando tempo e lavoro;

con cui creare contenuti pubblicabili risparmiando tempo e lavoro; un Assistente AI sempre disponibile per la gestione e l’ottimizzazione del sito web.

Come funziona il SiteBuilder AI di Serverplan

L’intero processo è organizzato in quattro fasi durante le quali si viene accompagnati nella costruzione del sito partendo dalla tipologia di progetto fino alla generazione della prima versione.

Scegliere la tipologia di sito web

La prima fase consiste nell’indicare che tipo di sito si vuole realizzare. Tra le possibilità rientrano per esempio i blog personali, i semplici siti vetrina e i più articolati negozi di commercio elettronico. Tutti progetti che fanno capo ad utenze molto differenti tra loro.

Questo passaggio permette all’intelligenza artificiale di comprendere le nostre esigenze specifiche e di proporci la struttura più adatta ad esse tramite una semplice domanda “Di cosa tratta il tuo sito WordPress?“.

Definire gli obiettivi

Il secondo passaggio riguarda gli obiettivi di business. Con il sito che stiamo realizzando vogliamo comunicare le nostre idee online? Desideriamo informare i nostri lettori? Stiamo cercando di raccogliere delle iscrizioni? Abbiamo l’esigenza di presentare dei servizi professionali? Dobbiamo vendere dei prodotti? L’AI saprà impostare una prima versione sulla base delle nostre esigenze.

Lo scopo del sito diventa così un elemento importante per la sua progettazione e personalizzazione. Esso disporrà di funzionalità ritagliate in base agli obbiettivi da raggiungere.

Scegliere design e stile

Giunti a questo punto è possibile intervenire sull’aspetto grafico. Si ha infatti la possibilità di definire layout e colori in modo da avvicinare quanto più possibile il progetto all’identità e allo stile dell’attività svolta, al brand o al pubblico di riferimento.

Viene così ridotto il tempo necessario per arrivare a una prima impostazione del sito. Si tratta a tutti gli effetti di una “progettazione assistita” nella quale l’AI contribuisce in modo attivo alla definizione del design.

Generare il sito web

Una volta fornite tutte le indicazioni iniziali, l’intelligenza artificiale del SiteBuilder AI di Serverplan impiega circa un minuto per la generazione di una prima release del sito.

Chiaramente, ottenere una struttura completa in modo così rapido non vuol dire necessariamente che il nostro lavoro sia finito e pronto per andare online. Testi, immagini, informazioni aziendali e scelte grafiche possono infatti essere ulteriormente verificati e personalizzati. Vedremo presto come.

Generare testi e immagini con l’AI di Serverplan

Uno degli aspetti più interessanti del SiteBuilder AI fornito con l’Hosting WordPress di Serverplan è che l’automazione non si ferma alla costruzione delle pagine.

Il sistema può generare testi per il sito, adattandoli al tono e allo stile del brand. Questo può essere utile per presentazioni dell’attività e dei servizi o contenuti per le pagine e testi destinati alla vendita di prodotti online. Si possono poi generare immagini e ottenere altri visual coerenti con il proprio settore di riferimento.

Uno dei maggiori vantaggi di uno strumento di questo genere risiede nel fatto che gran parte del lavoro viene concentrata nello stesso ambiente. L’utilizzatore non deve passare di volta in volta tra WordPress, chatbot per la creazione di contenuti testuali o elementi grafici, cataloghi di immagini in rete e altre applicazioni per poi tornare nuovamente sul CMS.

È comunque importante trattare i contenuti generati dall’AI come una base di partenza. Per avere la sicurezza di ottenere un risultato professionale, all’utente spetta il compito di controllare l’accuratezza delle informazioni fornite, la correttezza del tono di voce scelto, la qualità delle immagini mostrate, i dati aziendali e i messaggi commerciali veicolati prima della pubblicazione.

Nello stesso modo, se si utilizza SiteBuilder AI per realizzare un negozio online sarà opportuno verificare catalogo, prezzi, informazioni sui prodotti, condizioni di vendita e tutti gli altri elementi dello store prima del passaggio alla fase di produzione.

Organizzazione del sito web e modifiche

Un elemento importante del SiteBuilder AI è che il sito creato non rimane vincolato alle decisioni prese durante la generazione. È possibile modificarlo anche dopo la creazione per personalizzarne diversi aspetti.

Ed è proprio l’aspetto della personalizzazione ad essere centrale nei diversi passaggi che portano dalla concezione alla pubblicazione del progetto. La stessa AI è alla base di AI-powered page recipes, un sistema che Serverplan offre per la raccomandazione delle pagine. Grazie ad esso l’utente riceve dei consigli che vanno oltre la solita suddivisione standard delle sezioni di un sito (dalla “Home” ai “Contatti”, per intenderci) e ha la possibilità di adattarle maggiormente alle proprie esigenze.

Si ha la necessità di una struttura single-page? Si vuole realizzare una landing page? Si preferisce una disposizione multi-pagina per un sito più articolato? In ogni caso non si parte da un template da adattare alla meglio ma da una struttura pensata nativamente per il proprio progetto.

Il sito viene inoltre generato in modalità responsive, quindi progettato per adattarsi alla visualizzazione su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e si avrà sempre la possibilità di ricorrere alla AI per modificare o sostituire singoli elementi o immagini.

L’agente AI

Oltre al SiteBuilder AI e al generatore di contenuti AI, Serverplan mette a disposizione un Assistente AI concepito per dare supporto durante la gestione quotidiana di un sito web basato su WordPress. Come anticipato, si tratta di una sorta di collaboratore digitale sempre disponibile e sempre accessibile via chat dall’editor del CMS.

Lo si potrà chiamare in causa per ricevere:

supporto tecnico;

suggerimenti riguardanti le modifiche;

aiuto nel miglioramento dei contenuti;

indicazioni per ottimizzare design e usabilità;

contributi per l’ottimizzazione delle performance;

aiuto nelle procedure di gestione;

Esattamente come farebbe uno sviluppatore a nostra disposizione, l’Agente AI può anche creare e pubblicare nuove pagine, aggiornare i menu di navigazione, aggiornare titoli e contenuti, creare nuove immagini e molto altro. Tutte le interazioni sono gestibili tramite chat.

L’Hosting WordPress di Serverplan

La grande disponibilità di strumenti basati sulla AI non deve far dimenticare che Serverplan offre un hosting WordPress completo e ottimizzato per il CMS open source più utilizzato al mondo. Una soluzione chiavi in mano in grado di soddisfare le esigenze di utenti molto differenti tra loro, da chi vuole realizzare un semplice blog a chi ha la necessità di gestire centinaia di clienti online.

A partire dal piano Startup 20 GB, quindi escluso il piano base Starterkit 5 GB, l’hosting WordPress Serverplan mette a disposizione WordPress preinstallato all’ultima versione con tema twentytwentyfive e alcuni plugin utili alla creazione del sito.

La gestione viene affidata al supporto tecnico che si occupa di aggiornare CMS, tema e plugin. Il cliente può concentrarsi sul proprio lavoro perché Serverplan si occupa di tutti gli aspetti relativi all’infrastruttura compresi sicurezza, monitoraggio e ottimizzazioni per stabilità e prestazioni.

La cache preinstallata riduce i tempi di caricamento delle pagine, mentre con lo Staging one click è possibile creare ambienti per sviluppare o modificare un sito in sicurezza. Sono previsti inoltre backup giornalieri, settimanali e mensili automatici, con in più la possibilità di creare manualmente una copia di backup con un click. Per maggiore sicurezza, i backup sono poi ospitati su server situati in un’area del data center diversa da quella dei server di produzione.

Completano il quadro un nome a dominio .it o .eu e un certificato SSL Let’s Encrypt inclusi per sempre, migrazione gratuita svolta dal team tecnico Intrepidsupport e assistenza tecnica specializzata 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Conclusioni

Incluso nell’hosting WordPress di Serverplan a partire dal piano Startup WordPress da 20 GB, SiteBuilder AI è uno strumento che semplifica e velocizza la creazione di un sito web.

Dalla definizione della struttura alla scelta del design, fino alla generazione di testi e immagini, l’intelligenza artificiale permette di concentrare in un unico ambiente più attività normalmente distribuite tra strumenti differenti. A questo si aggiunge un Agente AI che offre supporto continuo nella gestione e nell’ottimizzazione del sito.

Integrata in un hosting WordPress completo, con backup, sicurezza, prestazioni e assistenza tecnica, questa soluzione semplifica l’intero percorso, dalla progettazione alla gestione quotidiana del sito passando per la generazione di testi e immagini. Senza la necessità di competenze tecniche avanzate.