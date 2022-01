Servizio Civile Digitale: nuovo avviso per gli enti

A metà dicembre 2021 era stato pubblicato il primo bando per la selezione di 1.007 volontari che verranno utilizzati per l'esecuzione dei 45 progetti pilota. Il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale ha ora annunciato un nuovo avviso per il Servizio Civile Digitale che prevede la partecipazione di un numero maggiore di enti rispetto alla fase sperimentale.

Servizio Civile Digitale e Ambientale

Il nuovo avviso, pubblicato dal Dipartimento per le politiche giovanili, è suddiviso in tre sezioni relative a Servizio Civile Universale, Servizio Civile Digitale e Servizio Civile Ambientale. Gli enti iscritti all'albo del Servizio Civile Universale possono presentare progetti dedicati al Servizio Civile Digitale entro le ore 14:00 del 10 marzo 2022. L'obiettivo è utilizzare circa 2.400 volontari di età compresa tra 18 e 28 anni per attuare il programma quadro del Servizio Civile Digitale, sfruttando le risorse stanziate dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), ovvero 55 milioni di euro per il triennio 2022-2024.

I progetti presentati devono essere finalizzati alla realizzazione o potenziamento del servizio operativo di facilitazione digitale presso l’ente e alla realizzazione di attività di educazione digitale. Grazie ai giovani volontari, gli enti forniranno assistenza e formazione ad un milione di cittadini che desiderano migliorare le loro competenze digitali. Il bando per 2.400 volontari verrà pubblicato in primavera.

Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, ha dichiarato:

I giovani che aderiscono all’iniziativa avranno l’opportunità di maturare consapevolezza dei doveri verso la comunità di cui sono parte e potranno acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro. Al termine del percorso riceveranno un attestato del servizio svolto e una certificazione delle competenze sviluppate.

Con il nuovo avviso è stata anche avviata la fase sperimentale del Servizio Civile Ambientale. In questo caso, gli enti devono presentare i progetti entro le ore 14 del 29 aprile 2022. L'obiettivo è utilizzare circa 1.200 volontari per attuare il programma quadro del Servizio Civile Ambientale, sfruttando le risorse stanziate dal PNRR (10 milioni di euro per il 2022).

I progetti presentati devono essere finalizzati alla progettazione, gestione e attuazione di interventi attivi volti alla tutela e preservazione dei beni ambientali, e alla realizzazione di un servizio di educazione ambientale con attività rivolte alle scuole, ai visitatori di aree protette, all'intera comunità e altre categorie di persone anche svantaggiate.