 Set 24 in 1 di cacciaviti magnetici e di precisione: per 12€ sono TOP
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Set 24 in 1 di cacciaviti magnetici e di precisione: per 12€ sono TOP

Il set HOTO di cacciaviti 24 in 1 è quello che ti occorre: punte di precisione e magnetiche in acciaio S2.
Set 24 in 1 di cacciaviti magnetici e di precisione: per 12€ sono TOP
Tecnologia
Il set HOTO di cacciaviti 24 in 1 è quello che ti occorre: punte di precisione e magnetiche in acciaio S2.

Se a casa pecchi di cacciaviti di precisione, approfitta del Black Friday per acquistare il set definitivo. marcati HOTO, sono tra i più acquistati su Amazon e grazie alle punte magnetiche e ai materiali di ottima qualità, nel tuo kit sono un toccasana. Approfitta dello sconto del 49% e comprali subito a una frazione del prezzo originale. Portali a casa a soli 12,34 euro invece che a 23,99 euro.

Compralo su Amazon

Il set 24 in 1 di HOTO è un acquisto sicuro. Include al suo interno tutto quello di cui hai bisogno: le punte, una custodia dalle dimensioni compatte e la base su cui le monti. Dedicato a chi ha bisogno di attrezzi dalle punte sottili per lavori di precisione e specifici, questo kit lo usi per qualunque prodotto. Infatti puoi riparare, smontare e montare dispositivi informatici, accessori come orologio e occhiali ma anche console gaming, controller, computer e così via. Insomma, averlo a disposizione è sempre una comodità da non sottovalutare.

BlackFriday
HOTO 24 in 1 Cacciaviti Magnetici, Multi-punta Set di Cacciaviti di Precisione con Punte in Acciaio S2 Resistenti, Cacciavite a penna EDC, Ideali per Elettronica, Occhiali e Bracciali, Grigio Ardesia

HOTO 24 in 1 Cacciaviti Magnetici, Multi-punta Set di Cacciaviti di Precisione con Punte in Acciaio S2 Resistenti, Cacciavite a penna EDC, Ideali per Elettronica, Occhiali e Bracciali, Grigio Ardesia

BlackFriday

12,3423,99€-49%

Vedi l’offerta

I ventiquattro strumenti da cui è formato sono ancora più pratici perché sono a doppia punta. Ciò significa che hai 12 pezzi da girare e utilizzare a tua discrezione. In particolare trovi:

  • 10 punte di tipo Torx;
  • 3 punte di tipo Esagonale;
  • 4 punte di tipo Phillips;
  • 2 punte di tipo Pentalobe;
  • 2 punte di tipo a Taglio;
  • 1 punta di tipo Triwing;
  • 1 punta di tipo Triangolare;
  • 1 punta a forma di U.

Tutte le componenti sono realizzate in acciaio S2 di alta qualità. In questo modo non sono soggette a facile usura (sono dotate anche di rivestimento nichelato e antiruggine), non si deformando e sono sempre pronte ad offrire il loro meglio. L’impugnatura è dotata di cappuccio girevole a 360° e di design compatto, leggero ed ergonomico. 

Compralo a soli 12,34 euro su Amazon. Il set HOTO 24 in 1 è quello che ti occorre a casa o nel tuo kit di precisione. Approfitta dello sconto del 49% subito.

{title}

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Super offerta Amazon: Garmin Forerunner 165 a 193€ solo per il Black Friday

Super offerta Amazon: Garmin Forerunner 165 a 193€ solo per il Black Friday
TCL TV 50 POLLICI tua con MENO di 250€ al Black Friday Amazon

TCL TV 50 POLLICI tua con MENO di 250€ al Black Friday Amazon
Matter 1.5 supporta videocamere e porte del garage

Matter 1.5 supporta videocamere e porte del garage
Imparare con ChatGPT crea una conoscenza superficiale, lo studio

Imparare con ChatGPT crea una conoscenza superficiale, lo studio
Super offerta Amazon: Garmin Forerunner 165 a 193€ solo per il Black Friday

Super offerta Amazon: Garmin Forerunner 165 a 193€ solo per il Black Friday
TCL TV 50 POLLICI tua con MENO di 250€ al Black Friday Amazon

TCL TV 50 POLLICI tua con MENO di 250€ al Black Friday Amazon
Matter 1.5 supporta videocamere e porte del garage

Matter 1.5 supporta videocamere e porte del garage
Imparare con ChatGPT crea una conoscenza superficiale, lo studio

Imparare con ChatGPT crea una conoscenza superficiale, lo studio
Paola Carioti
Pubblicato il
24 nov 2025
Link copiato negli appunti