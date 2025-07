Set Bosch X Line da 34 pezzi con il 60% di sconto a meno di 10€

Quante volte per fare piccoli lavori di manutenzione a casa abbiamo avuto il problema di non avere l’attrezzo giusto a disposizione. Sì, è vero, per avere tutte le punte, i cacciaviti, le chiavi e gli attrezzi bisognerebbe avere un garage o uno sgabuzzino con la parete attrezzata perché la semplice cassetta degli attrezzi è spesso insufficiente. Bene, oggi con lo strepitoso sconto del 60% sul set Bosch X‑Line da 34 pezzi puoi finalmente risolvere il problema.

3 ragioni per scegliere set da 34 pezzi di punte e bit Bosch

Kit “universale” per legno, metallo e muratura

Custodia X‑Line con magnete permanente

Affidabilità Bosch

Tutto quello di cui hai bisogno sempre a disposizione

Questo set è davvero completo perché contiene 34 diverse punte X-Line Classic di Bosch. Hanno la particolarità che puoi utilizzarle su diverse superfici e sono compatibili con tutti i tipi di avvitatore, sia per uso portatile che fisso. Incluse nella confezione troverai:

5 x punte Ø 2-5 mm per metallo, plexiglass e plastica dura

5 x punte Ø 5-8 mm per muratura, pietra calcarea, naturale e artificiale

5 x punte Ø 4-8 mm per legno duro, legno dolce e plastica

13 x bit di avvitamento lunghezza 25 mm (3 x a croce, 3 x Pozidriv, 3 x a taglio, 4 x Torx), 3 x giradadi

1 x adattatore per giradadi

1 x portabite

1 x svasatore

Inoltre la custodia del set utilizza la tecnologia Bosch X-Line grazie alla quale disporre in maniera pratica e sicura tutto il contenuto così da trovarlo sempre ordinato e al suo posto.

Ideale per chi…

Ama il fai-da-te

Cerca praticità e organizzazione

Vuole qualità a basso costo

Un’ottima idea regalo per un genitore o un amico che va a vivere da solo (o compra casa) o per arricchire la tua cassetta degli attrezzi: approfitta dello sconto di oggi e acquista il set Bosch X‑Line da 34 pezzi a soli 9,95€!