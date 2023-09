Sextortion con YouPorn: attenzione alla truffa

Negli ultimi giorni sono aumentate le segnalazioni relative ad un’email che sembra essere inviata da YouPorn. Nel messaggio viene chiesto il pagamento di una somma di denaro per la rimozione di un video caricato sulla popolare piattaforma per adulti. In realtà si tratta di una truffa che utilizza il classico schema della sextortion (estorsione sessuale).

Attenzione alle email fasulle

Ignoti truffatori hanno inviato numerose email dall’indirizzo info@youporn.com con oggetto “Uploaded content: Feedback required“. Non è chiaro come hanno ottenuto gli indirizzi email dei destinatari. Probabilmente sono presenti in database rubati e venduti nel dark web.

Nel messaggio si afferma che YouPorn pubblicherà un video esplicito dell’utente entro sette giorni, a meno che non venga inviata una richiesta di cancellazione. I truffatori scrivono che i sistemi automatizzati hanno individuato un possibile video intimo non consensuale. L’ignara vittima viene quindi ingannata e spinta a seguire le istruzioni indicate per rimuovere il video dalla piattaforma.

Sono disponibili tre opzioni a pagamento. Per rimuovere il video è necessario pagare 199 dollari. Con 699 dollari si ottiene anche una protezione aggiuntiva, ovvero il blocco del caricamento del video su oltre 300 siti partner. Infine, pagando 1.399 dollari è possibile evitare l’upload dei video che raffigurano l’utente (individuato tramite riconoscimento facciale).

Ovviamente il pagamento deve essere effettuato in Bitcoin. Sui due wallet scoperti da Bleeping Computer non è arrivata nessuna somma di denaro, quindi sembra che la truffa non abbia avuto un grande successo (ma potrebbero esserci altri wallet gestiti dai cybercriminali).