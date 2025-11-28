 Shelly 1 Mini Gen3: l'affare del Black Friday per la smart home
Il Black Friday di Amazon ha fatto crollare il prezzo di Shelly 1 Mini Gen3: un elemento essenziale della smart home, in forte sconto.
Il Black Friday di Amazon ha fatto crollare il prezzo di Shelly 1 Mini Gen3: un elemento essenziale della smart home, in forte sconto.

Shelly 1 Mini Gen3 è il prodotto più venduto su Amazon per la categoria “Dispositivi di domotica” e oggi lo trovi in forte sconto per il Black Friday. Si tratta dell’interruttore relè intelligente dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth che può essere installato ovunque e controllato da remoto o attraverso comandi vocali. Tra i punti di forza ci sono anche le sue dimensioni estremamente compatte.

Compra Shelly 1 Mini Gen3 in offerta

Shelly 1 Mini Gen3 in forte sconto al Black Friday

Progettato per la smart home, può automatizzare ad esempio gli impianti di illuminazione, l’apertura delle porte e dei cancelli, i sistemi di irrigazione e molto altro ancora. È dotato di processore C38F e di un canale da 8 A con supporto per la corrente alternata o continua, un contatto pulito in uscita (privo di tensione) e compatibilità con gli ecosistemi di Alexa e Google Home. Nella descrizione completa trovi altri dettagli in merito alle funzionalità integrate e alle tecnologie supportate.

Shelly Plus 1 Mini Gen3: le dimensioni del relè Wi-Fi

Proposto a un prezzo di soli 12,38 euro, Shelly 1 Mini Gen3 è un ottimo affare per tutti coloro che stanno allestendo o ristrutturando la loro casa. Non è necessario attivare coupon o inserire codici: lo sconto è applicato in automatico. Sia la vendita che la spedizione sono gestite dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica.

Compra Shelly 1 Mini Gen3 in offerta

Oggi è il Black Friday e Amazon ha pubblicato una valanga di offerte da cogliere al volo. Non perdere le migliori: le trovi nell’area dedicata alle promo. Qui segnaleremo le occasioni più interessanti per elettronica, informatica, gaming e smart home come in questo caso.

Pubblicato il 28 nov 2025

Davide Tommasi
28 nov 2025
