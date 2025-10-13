 Shelly Blu Button 1 a 11,90 euro: sconto 41% e minimo storico
Super offerta Amazon dedicata a Shelly Blu Button 1, il pulsante Bluetooth per la smart home: in questo momento è al minino storico.
Super offerta Amazon dedicata a Shelly Blu Button 1, il pulsante Bluetooth per la smart home: in questo momento è al minino storico.

Ecco una segnalazione veloce per un’offerta a tempo che scadrà a breve: Shelly Blu Button 1 è in forte sconto su Amazon e lo puoi acquistare al prezzo di soli 11,90 euro. Come si può intuire dal nome, è un pulsante Bluetooth che può essere configurato per eseguire diverse azioni all’interno della casa. È davvero piccolo: solo 36×36 millimetri.

Cos’è e cosa fa Shelly Blu Button 1 per la smart home

Lo si può utilizzare, ad esempio, per spegnere o accendere le luci, per attivare le tapparelle o le porte di ingresso. È alimentato da una batteria a lunga durata (fino a due anni di autonomia) di tipo CR2032, sostituibile una volta esausta. La sicurezza è garantito dall’impiego della tecnologia Advanced Encryption Standard che cripta tutte le comunicazioni, impedendo accessi non autorizzati e qualsiasi tipo di attacco. Può emettere avvisi sonori e luminosi. Il design è studiato in modo da poterlo agganciare al portachiavi per averlo sempre con sé. Per saperne di più visita la pagina dedicata.

Le dimensioni di Shelly Blu Button 1

Grazie allo sconto del 41% sul listino ufficiale, in questo momento puoi acquistare Shelly Blu Button 1 al prezzo minimo storico di 11,90 euro, nella colorazione bianca. Non servono coupon né codici promozionali. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è superiore a 4/5.

Shelly Blu Button 1 Bianco, pulsante smart, Bluetooth, Attivazione di azioni e Scene, Chiudi/Apri o spegnere/Accendere dispositivi Diversi, tre modalità di clic, durata batteria 2 anni

Attenzione: per l’utilizzo è necessario un Shelly BLU Gateway o un dispositivo Shelly Plus, Pro o Gen3 (esclusi i sensori). Se hai un abbonamento Prime, per te c’è anche la consegna gratis prevista già entro domani. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon, attraverso la sua rete logistica.

Pubblicato il 13 ott 2025

Davide Tommasi
13 ott 2025
