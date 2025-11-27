 Shelly: sconti da non perdere al Black Friday Amazon 2025
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Shelly: sconti da non perdere al Black Friday Amazon 2025

Affari per la casa e la smart home: ecco una raccolta con le migliori offerte sui prodotti Shelly disponibili su Amazon per il Black Friday.
Shelly: sconti da non perdere al Black Friday Amazon 2025
Tecnologia Casa e Domotica
Affari per la casa e la smart home: ecco una raccolta con le migliori offerte sui prodotti Shelly disponibili su Amazon per il Black Friday.

È finalmente arrivato il Black Friday su Amazon. Tra le migliaia di sconti disponibili in questa giornata ne segnaliamo alcune dedicate a uno dei marchi più in vista per quanto riguarda la smart home: si tratta di Shelly. Non lasciarti sfuggire l’occasione di rendere intelligente la tua casa, risparmiando.

Sfoglia le offerte del Black Friday

Black Friday: gli sconti di Amazon sui prodotti Shelly

Partiamo da un best seller, Shelly 1 Mini Gen 3 a soli 12,38 euro. È il relè intelligente con Wi-Fi e Bluetooth, compatibilità con Alexa e Google Home. Perfetto per il controllo remoto di luci e impianti, è molto compatto. Non richiede alcun hub dedicato.

BlackFriday
Shelly 1 Mini Gen3, Relè Intelligente WiFi e Bluetooth, 1 Canale, 8A, Domotica, Contatti Puliti, Controllo Remoto Luci, Dimensioni Compatte, Alexa e Google Home, iOS e Android, Nessun Hub Necessario

Shelly 1 Mini Gen3, Relè Intelligente WiFi e Bluetooth, 1 Canale, 8A, Domotica, Contatti Puliti, Controllo Remoto Luci, Dimensioni Compatte, Alexa e Google Home, iOS e Android, Nessun Hub Necessario

BlackFriday

12,3815,48€-20%

Vedi l’offerta

Il bundle con 4 pezzi di Shelly Plus 2PM è in sconto del 43%. È la scelta ideale se stai allestendo o ristrutturando casa, ad esempio per l’automazione di tapparelle, serrande e persiane.

BlackFriday
Shelly Plus 2PM, Relè Interrutore con Misurazione di Consumo, 2 canali, 16A, Wi-Fi e Bluetooth, Automazione di Tapperelle, Serrande, Persiane, Alexa e Google Home, App iOS Android (4 pezzi), Nero

Shelly Plus 2PM, Relè Interrutore con Misurazione di Consumo, 2 canali, 16A, Wi-Fi e Bluetooth, Automazione di Tapperelle, Serrande, Persiane, Alexa e Google Home, App iOS Android (4 pezzi), Nero

BlackFriday

99,00126,39€-19%

Vedi l’offerta

C’è anche il pack con 2 unità di Shelly Plus 1PM in offerta a 25,62 euro. In questo caso c’è il misuratore di potenza incluso che aiuta a ridurre il consumo di energia.

BlackFriday
Shelly Plus 1PM, Relè Interruttore Intelligente, Confezione de 2, Wi-Fi e Bluetooth, Misuratore di Potenza, Domotica, Compatibile con Alexa e Google Home, App iOS Android, Nessun Hub Richiesto

Shelly Plus 1PM, Relè Interruttore Intelligente, Confezione de 2, Wi-Fi e Bluetooth, Misuratore di Potenza, Domotica, Compatibile con Alexa e Google Home, App iOS Android, Nessun Hub Richiesto

BlackFriday

25,6234,99€-27%

Vedi l’offerta

Continuiamo con i bundle: quello che contiene 2 pezzi di Shelly Dimmer 2 è addirittura a -49%. Sono interruttori smart dimmerabili, anche in questo caso connessi.

BlackFriday
Shelly Dimmer 2, Interruttore Wi-fi intelligente per luci dimmerab, 2 canali, Nessun Hub o Neutro richiesto, Compatibile con Alexa e Google Home, App iOS Android, Confezione da 2

Shelly Dimmer 2, Interruttore Wi-fi intelligente per luci dimmerab, 2 canali, Nessun Hub o Neutro richiesto, Compatibile con Alexa e Google Home, App iOS Android, Confezione da 2

BlackFriday

41,0079,99€-49%

Vedi l’offerta

Con il suo sconto del 53% rispetto al listino, Shelly Pro 3EM Switch Add-On è l’affare più conveniente per i prodotti del marchio.

BlackFriday
Shelly Pro 3EM Switch Add-On | Espandi le funzionalità del Pro 3EM con Contatti Puliti da 2 A | Controllo Contattore | Montaggio su Guida DIN | Domotica | App iOS e Android | Nessun Hub Richiesto

Shelly Pro 3EM Switch Add-On | Espandi le funzionalità del Pro 3EM con Contatti Puliti da 2 A | Controllo Contattore | Montaggio su Guida DIN | Domotica | App iOS e Android | Nessun Hub Richiesto

BlackFriday

18,9924,28€-22%

Vedi l’offerta

Per la sicurezza della casa, il sensore Shelly Blu Door/Window è in promozione a -35%. Rileva aperture anomale e invia notifiche in tempo reale.

BlackFriday
Shelly Blu Door/Window Bianco - Sensore apertura/chiusura porta finestra, Bluetooth, Sicurezza Domestica, Avvisi Tramite App, Alexa e Google, Gateway Richiesto, Bianco

Shelly Blu Door/Window Bianco – Sensore apertura/chiusura porta finestra, Bluetooth, Sicurezza Domestica, Avvisi Tramite App, Alexa e Google, Gateway Richiesto, Bianco

BlackFriday

14,9723,00€-35%

Vedi l’offerta

Infine, segnaliamo la lampadina Shelly Vintage ST64 in offerta a -20%: è LED con Wi-Fi, controllo vocale e attacco E27.

BlackFriday
Shelly Vintage ST64 Lampadina LED Smart Wi-fi a Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Dimmerabile, 750lmn di intensità Luminosa, Attacco E27

Shelly Vintage ST64 Lampadina LED Smart Wi-fi a Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Dimmerabile, 750lmn di intensità Luminosa, Attacco E27

BlackFriday

15,9920,99€-20%

Vedi l’offerta

Sfoglia le offerte del Black Friday

La lunga settimana del Black Friday su Amazon andrà avanti fino al Cyber Monday di lunedì. Non lasciarti sfuggire l’occasione e risparmia: trovi tutte le occasioni nella sezione dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Black Friday: super sconto sul robot Dreame L40 Ultra AE

Black Friday: super sconto sul robot Dreame L40 Ultra AE
Macchine, Accessori, Capsule e Cialde Caffè Borbone in super promo su eBay

Macchine, Accessori, Capsule e Cialde Caffè Borbone in super promo su eBay
Regali preziosi per un Natale speciale su eBay: fino a -50%

Regali preziosi per un Natale speciale su eBay: fino a -50%
Yankee Candle: continuano gli sconti della Settimana Black Friday Amazon

Yankee Candle: continuano gli sconti della Settimana Black Friday Amazon
Black Friday: super sconto sul robot Dreame L40 Ultra AE

Black Friday: super sconto sul robot Dreame L40 Ultra AE
Macchine, Accessori, Capsule e Cialde Caffè Borbone in super promo su eBay

Macchine, Accessori, Capsule e Cialde Caffè Borbone in super promo su eBay
Regali preziosi per un Natale speciale su eBay: fino a -50%

Regali preziosi per un Natale speciale su eBay: fino a -50%
Yankee Candle: continuano gli sconti della Settimana Black Friday Amazon

Yankee Candle: continuano gli sconti della Settimana Black Friday Amazon
Davide Tommasi
Pubblicato il
28 nov 2025
Link copiato negli appunti