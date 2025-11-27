Shelly: sconti da non perdere al Black Friday Amazon 2025

È finalmente arrivato il Black Friday su Amazon. Tra le migliaia di sconti disponibili in questa giornata ne segnaliamo alcune dedicate a uno dei marchi più in vista per quanto riguarda la smart home: si tratta di Shelly. Non lasciarti sfuggire l’occasione di rendere intelligente la tua casa, risparmiando.
Black Friday: gli sconti di Amazon sui prodotti Shelly
Partiamo da un best seller, Shelly 1 Mini Gen 3 a soli 12,38 euro. È il relè intelligente con Wi-Fi e Bluetooth, compatibilità con Alexa e Google Home. Perfetto per il controllo remoto di luci e impianti, è molto compatto. Non richiede alcun hub dedicato.
Shelly 1 Mini Gen3, Relè Intelligente WiFi e Bluetooth, 1 Canale, 8A, Domotica, Contatti Puliti, Controllo Remoto Luci, Dimensioni Compatte, Alexa e Google Home, iOS e Android, Nessun Hub Necessario
12,38€15,48€-20%
Il bundle con 4 pezzi di Shelly Plus 2PM è in sconto del 43%. È la scelta ideale se stai allestendo o ristrutturando casa, ad esempio per l’automazione di tapparelle, serrande e persiane.
Shelly Plus 2PM, Relè Interrutore con Misurazione di Consumo, 2 canali, 16A, Wi-Fi e Bluetooth, Automazione di Tapperelle, Serrande, Persiane, Alexa e Google Home, App iOS Android (4 pezzi), Nero
99,00€126,39€-19%
C’è anche il pack con 2 unità di Shelly Plus 1PM in offerta a 25,62 euro. In questo caso c’è il misuratore di potenza incluso che aiuta a ridurre il consumo di energia.
Shelly Plus 1PM, Relè Interruttore Intelligente, Confezione de 2, Wi-Fi e Bluetooth, Misuratore di Potenza, Domotica, Compatibile con Alexa e Google Home, App iOS Android, Nessun Hub Richiesto
25,62€34,99€-27%
Continuiamo con i bundle: quello che contiene 2 pezzi di Shelly Dimmer 2 è addirittura a -49%. Sono interruttori smart dimmerabili, anche in questo caso connessi.
Shelly Dimmer 2, Interruttore Wi-fi intelligente per luci dimmerab, 2 canali, Nessun Hub o Neutro richiesto, Compatibile con Alexa e Google Home, App iOS Android, Confezione da 2
41,00€79,99€-49%
Con il suo sconto del 53% rispetto al listino, Shelly Pro 3EM Switch Add-On è l’affare più conveniente per i prodotti del marchio.
Shelly Pro 3EM Switch Add-On | Espandi le funzionalità del Pro 3EM con Contatti Puliti da 2 A | Controllo Contattore | Montaggio su Guida DIN | Domotica | App iOS e Android | Nessun Hub Richiesto
18,99€24,28€-22%
Per la sicurezza della casa, il sensore Shelly Blu Door/Window è in promozione a -35%. Rileva aperture anomale e invia notifiche in tempo reale.
Shelly Blu Door/Window Bianco – Sensore apertura/chiusura porta finestra, Bluetooth, Sicurezza Domestica, Avvisi Tramite App, Alexa e Google, Gateway Richiesto, Bianco
14,97€23,00€-35%
Infine, segnaliamo la lampadina Shelly Vintage ST64 in offerta a -20%: è LED con Wi-Fi, controllo vocale e attacco E27.
Shelly Vintage ST64 Lampadina LED Smart Wi-fi a Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Dimmerabile, 750lmn di intensità Luminosa, Attacco E27
15,99€20,99€-20%
La lunga settimana del Black Friday su Amazon andrà avanti fino al Cyber Monday di lunedì. Non lasciarti sfuggire l’occasione e risparmia: trovi tutte le occasioni nella sezione dedicata.