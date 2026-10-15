 Si rompe l'iPhone Duo? Costa come un iPhone nuovo...
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Si rompe l'iPhone Duo? Costa come un iPhone nuovo...

Apple svela i costi di riparazione dell'iPhone Duo. Ecco il listino completo e cosa cambia con la polizza AppleCare Plus.
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Apple svela i costi di riparazione dell'iPhone Duo. Ecco il listino completo e cosa cambia con la polizza AppleCare Plus.
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Un tavolino troppo basso, una mano che scivola, un crac appena percettibile, e il telefono da 2.369 euro diventa un soprammobile di lusso. Senza la copertura AppleCare+, riparare l’iPhone Duo può costare molto caro. Apple ha pubblicato i prezzi degli interventi fuori garanzia, e il conto rischia di essere una brutta sorpresa…

Prezzi di riparazione dell’iPhone Duo

Ecco quanto chiede Apple per rimettere in sesto il suo pieghevole se non si ha la copertura aggiuntiva.

  • Danno allo strato di copertura: €55
  • Danno al vetro posteriore: €219
  • Assistenza per la batteria: €269
  • Danno alla fotocamera posteriore: €269
  • Danno allo schermo esterno: €489
  • Danno allo schermo esterno e al vetro posteriore: €629
  • Danno allo schermo interno: €1.149
  • Altri danni: €1.719

Le prime righe sono quasi gentili. Poi si arriva allo schermo interno, quello che si piega, e la cifra sale vertiginosamente: 1.149 euro, cioè il prezzo di un iPhone vero e proprio. Nel pieghevole la parte più fragile e delicata è anche la più costosa da riparare.

Ma il vero spettacolo è l’ultima voce. “Altri danni”, due parole vaghe che dicono tutto e niente, valgono 1.149 euro. Sono tre quarti del prezzo del telefono, e Apple non si degna di dire nemmeno quali siano questi altri danni.

Con AppleCare Plus il conto è meno indolore

Con la copertura è un’altra storia:

  • Assistenza per la batteria: €0
  • Danno allo strato di copertura: €19
  • Danno al vetro posteriore: €29
  • Danno allo schermo esterno: €29
  • Danno allo schermo interno: €99
  • Altri danni accidentali: €99
  • Furto o smarrimento: €129

Il costo della polizza, però, non è un dettaglio, con prezzi a partire da 17,99 euro al mese o 359 euro per due anni.

Date da segnare sul calendario

L’iPhone Duo parte da 2.369 euro. I preordini si aprono venerdì e il telefono arriverà il 23 ottobre.

Fonte: Apple

Pubblicato il 15 ott 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
15 ott 2026
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