Si rompe l'iPhone Duo? Costa come un iPhone nuovo...

Un tavolino troppo basso, una mano che scivola, un crac appena percettibile, e il telefono da 2.369 euro diventa un soprammobile di lusso. Senza la copertura AppleCare+, riparare l’iPhone Duo può costare molto caro. Apple ha pubblicato i prezzi degli interventi fuori garanzia, e il conto rischia di essere una brutta sorpresa…

Prezzi di riparazione dell’iPhone Duo

Ecco quanto chiede Apple per rimettere in sesto il suo pieghevole se non si ha la copertura aggiuntiva.

Danno allo strato di copertura: €55

Danno al vetro posteriore: €219

Assistenza per la batteria: €269

Danno alla fotocamera posteriore: €269

Danno allo schermo esterno: €489

Danno allo schermo esterno e al vetro posteriore: €629

Danno allo schermo interno: €1.149

Altri danni: €1.719

Le prime righe sono quasi gentili. Poi si arriva allo schermo interno, quello che si piega, e la cifra sale vertiginosamente: 1.149 euro, cioè il prezzo di un iPhone vero e proprio. Nel pieghevole la parte più fragile e delicata è anche la più costosa da riparare.

Ma il vero spettacolo è l’ultima voce. “Altri danni”, due parole vaghe che dicono tutto e niente, valgono 1.149 euro. Sono tre quarti del prezzo del telefono, e Apple non si degna di dire nemmeno quali siano questi altri danni.

Con AppleCare Plus il conto è meno indolore

Con la copertura è un’altra storia:

Assistenza per la batteria: €0

Danno allo strato di copertura: €19

Danno al vetro posteriore: €29

Danno allo schermo esterno: €29

Danno allo schermo interno: €99

Altri danni accidentali: €99

Furto o smarrimento: €129

Il costo della polizza, però, non è un dettaglio, con prezzi a partire da 17,99 euro al mese o 359 euro per due anni.

L’iPhone Duo parte da 2.369 euro. I preordini si aprono venerdì e il telefono arriverà il 23 ottobre.