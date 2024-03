Sicurezza CyberGhost: solo 2,19€ al mese + bonus

CyberGhost sta proponendo un’offerta davvero eccezionale, posizionandosi come una delle VPN più competitive sul mercato. Scegliendo il piano biennale, che include anche 2 mesi gratuiti, puoi navigare in sicurezza a soli 2,19 euro al mese.

Questo piano è scontato dell’82% sul prezzo di listino e include anche una garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni.

CyberGhost offre sicurezza e privacy a poco più di 2 € al mese

CyberGhost utilizza una crittografia AES a 256 bit, la stessa adottata dalle agenzie governative per la protezione di informazioni di massima segretezza, assicurando che ogni dato trasmesso o ricevuto sia al sicuro da occhi indiscreti. Che tu sia a casa, in un caffè o in viaggio, CyberGhost ti offre una protezione costante.

La rete globale di server di CyberGhost, estesa in America, Europa, Asia e Africa, garantisce connessioni veloci e affidabili in ogni angolo del mondo. Se desideri accedere a contenuti geo-restrittivi o goderti una sessione di streaming senza interruzioni, CyberGhost è la soluzione ideale, permettendoti di superare qualsiasi barriera digitale con facilità spostando virtualmente il tuo indirizzo IP.

La privacy è al centro dell’offerta di CyberGhost. Grazie alla sua politica No Log, CyberGhost non traccia, condivide o vende i tuoi dati personali, assicurandoti una navigazione anonima e protetta. E l’offerta sul piano biennale è davvero eccezionale, poco più di 2 euro al mese per un abbonamento con cui puoi proteggere fino a 7 dispositivi contemporaneamente.

Se invece non te la senti di impegnarti per così tanto tempo, CyberGhost offre anche piani flessibili, con opzioni semestrali a 6,99€ al mese o mensili a 11,99€. In aggiunta, per soli 1€ in più al mese, è possibile integrare CyberGhost Security Suite per Windows, che include un antivirus e un tool per l’aggiornamento sicuro di app e programmi.

Con queste caratteristiche, se stai cercando una VPN che combini sicurezza, velocità, privacy e un ottimo rapporto qualità-prezzo, CyberGhost è la scelta giusta. Visita il sito di CyberGhost e per un super risparmio scegli l’abbonamento biennale. Con la garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni, hai tutto il tempo per testare la qualità del servizio e assicurarti che soddisfi pienamente le tue aspettative.