Sicurezza garantita con la telecamera WiFi Tapo C401 a soli 39€

Se vuoi garantire la sicurezza più totale quando sei fuori casa per diverso tempo senza dover spendere un mucchio di soldi approfitta di questa promozione interessantissima. Vai velocemente su Amazon e metti nel tuo carrello la telecamera WiFi Tapo C401 a soli 39,99 euro, invece che 49,99 euro.

C’è uno sconto del 20% sul prezzo di listino che ti permette di risparmiare 10 euro sul totale e quindi, se già il prezzo di partenza non era altissimo, adesso è da prendere al volo. Potrai vedere ciò che succede intorno a casa tua in ogni momento, anche mentre sei distante. Fai presto però perché l’offerta è a tempo limitato.

Tapo C401: massima sicurezza e piccolo prezzo

Con la telecamera WiFi Tapo C401 potrai proteggere costantemente la tua proprietà e la tua famiglia con una piccola spesa. Tra l’altro grazie alla sua batteria da 5200 mAh avrai 180 giorni di utilizzo con una singola ricarica. Questo ti permette di installarla dove desideri senza i cavi e quindi in modo semplice e veloce.

Ha una risoluzione FHD da 1080p a colori e garantisce un’ottima visione anche di notte e a lungo raggio. Grazie a un sensore di movimento basato sull’intelligenza artificiale è in grado di inviarti notifiche istantanee appena fa una rilevazione. Così potrai vedere ciò che succede direttamente con il tuo smartphone grazie all’app dedicata. È impermeabile con certificazione di grado IP65 per cui la potrai mettere dove non c’è protezione. E potrai salvare i filmati su una scheda microSD fino a 512 GB oppure nel cloud con un abbonamento.

Non tardare perché un’occasione del genere scadrà a breve. Per cui vola su Amazon e acquista la tua telecamera WiFi Tapo C401 a soli 39,99 euro, invece che 49,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.