Sicurezza informatica al top con Norton: scopri la migliore combo

Nel settore delle soluzioni per la sicurezza informatica, Norton è senza dubbio una delle scelte più eccellenti. Il motivo è semplice: la gamma completa di servizi che riescono a soddisfare le esigenze di ogni utente. La vera forza di Norton è nella sua capacità di combinare diverse funzionalità in un unico pacchetto, che garantisce protezione completa a un prezzo conveniente.

Il primo pacchetto è basilare e si chiama Norton AntiVirus Plus. Questo piano include la protezione antivirus e anti-malware di ultima generazione. Inoltre, offre 2 GB di backup nel cloud e un password manager. Il tutto a soli 19,99€ per il primo anno, invece di 34,99 euro (sconto del 42%).

Sicurezza informatica al top con Norton 360

Se vuoi un livello di protezione più elevato, devi puntare ai pacchetti Norton 360, che offrono la combinazione completa di funzionalità avanzate, tra cui:

Protezione antivirus e anti-malware di ultima generazione.

VPN per una navigazione sicura e privata.

per una navigazione sicura e privata. Backup nel cloud per proteggere i tuoi dati.

Controllo genitori per garantire la sicurezza online dei bambini.

per garantire la sicurezza online dei bambini. Monitoraggio del dark web per prevenire il furto d’identità.

Norton 360 è disponibile in diverse versioni a partire da 29,99€ per il primo anno, permettendoti di scegliere il piano più adatto alle tue esigenze.

Oltre ai pacchetti pensati per i dispositivi fissi, Norton ha creato Mobile Security, che offre protezione completa per smartphone e tablet. Grazie allo sconto del 56%, costa soltanto 12,99€ per il primo anno.

Come hai visto, Norton offre una gamma completa di soluzioni per la sicurezza informatica, in grado di soddisfare le esigenze di ogni utente. Puoi navigare in internet, effettuare transazioni online e gestire i tuoi dati in tutta sicurezza, con la tranquillità di sapere che la tua privacy è sempre protetta. Scegli il pacchetto che ti occorre e abbonati!