Sicurezza per la casa con le novità Ring e Blink in offerta su Amazon

La migliore sicurezza per la tua casa ti sta aspettando su Amazon grazie alle ottime offerte su tutte le novità Ring e Blink. Cosa stai aspettando? Crea il tuo sistema di protezione e domotica da gestire direttamente dai tuoi dispositivi, senza rinunciare proprio a nulla.
Ring Videocamera interna inclinabile 2K (Pan-Tilt Indoor Camera 2K, ultimo modello), alimentazione plug-in, copertura a 360°, tracciamento automatico, video Retinal 2K, zoom avanzato 6x a soli 69,99 euro
Ring Videocamera interna inclinabile 2K (Pan-Tilt Indoor Camera 2K, ultimo modello), alimentazione plug-in, copertura a 360°, tracciamento automatico, video Retinal 2K, zoom avanzato 6x
Ring Videocamera esterna 4K Plus (Outdoor Camera 4K Plus, ultimo modello), a batteria, facile installazione fai-da-te, visione notturna a colori reali in condizioni di scarsa illuminazione preordina ora a soli 149,99 euro
Ring Videocamera esterna 4K Plus (Outdoor Camera 4K Plus, ultimo modello), a batteria, facile installazione fai-da-te, visione notturna a colori reali in condizioni di scarsa illuminazione
Ring Videocamera 4K Plus con faretti (Spotlight Camera 4K Plus, ultimo modello), a batteria, facile installazione fai-da-te, faretti attivati dal movimento, sicurezza per la casa o l’azienda preordina a soli 199,99 euro
Ring Videocamera 4K Plus con faretti (Spotlight Camera 4K Plus, ultimo modello), a batteria, facile installazione fai-da-te, faretti attivati dal movimento, sicurezza per la casa o l’azienda
Ring Videocamera 4K Plus con proiettori (Floodlight Camera 4K Plus, ultimo modello), con alimentazione via cavo, Retinal 4K, proiettori attivati dal movimento, rilevazione di movimento 3D a soli 219,99 euro
Ring Videocamera 4K Plus con proiettori (Floodlight Camera 4K Plus, ultimo modello), con alimentazione via cavo, Retinal 4K, proiettori attivati dal movimento, rilevazione di movimento 3D
Blink Videocamera Mini 4K+ (ultimo modello), videocamera di sicurezza interna con alimentazione plug-in, videocamera per animali, HDR, visione notturna, rilevazione di movimento, 1 unità a soli 79,99 euro
Blink Videocamera Mini 4K+ (ultimo modello), videocamera di sicurezza interna con alimentazione plug-in, videocamera per animali, HDR, visione notturna, rilevazione di movimento, 1 unità