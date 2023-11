Sicurezza, streaming e navigazione anonima: scopri la convenienza di CyberGhost VPN

L’evoluzione tecnologica ha portato in dote da una parte tanti nuovi interessanti servizi per gli utenti, ma dall’altra anche numerose insidie che prima non esistevano. Quando navighiamo in Internet basta poco per vedere i propri dati personali in pericolo, con tutte le conseguenze del caso: dagli episodi di phishing alla violazione di dati sensibili, le minacce informatiche di oggi sono più frequenti e pericolose rispetto agli anni passati.

Inoltre, la diffusione dei dispositivi mobili ha portato a una nuova fruizione dei contenuti, con le piattaforme streaming che stanno man mano sostituendo la televisione. Purtroppo però anche in questo caso si registra un problema che affligge migliaia di persone, ossia la scarsa qualità dello streaming causata nella maggior parte dei casi da una connessione Internet non all’altezza.

Una soluzione tanto semplice quanto economica arriva da una VPN come CyberGhost, in grado di offrire una sicurezza granitica per quanto riguarda i dati personali degli utenti e una navigazione in completo anonimato. A questo poi si aggiunge un’esperienza di visione in streaming di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza. Ecco perché oggi CyberGhost può vantare milioni di iscritti in tutto il mondo ed è la VPN più raccomandata ed economicadi questo settore.

CyberGhost VPN per la sicurezza e la navigazione anonima

Prima di tutto, CyberGhost VPN rappresenta un’eccellente soluzione in termini di sicurezza dei propri dati e per la sicurezza anonima. È infatti in grado di nascondere l’indirizzo IP dell’utente connesso e di crittografare la sua attività web, in modo che quest’ultima rimanga invisibile agli occhi di terze persone.

La ciliegina sulla torta è costituita dalla rigorosa politica no-log seguita dal servizio VPN numero uno d’Italia, per cui nemmeno i dipendenti di CyberGhost sono in grado di risalire all’attività dei loro clienti. La certificazione della politica no-log di CyberGhost VPN è arrivata al termine di un recente audit indipendente effettuato da Deloitte, tra le prime aziende di servizi di consulenza e revisione al mondo.

Scendendo più nel dettaglio:

ogni connessione è protetta dalla crittografia AES 256-bit , il grado più potente e sicuro al mondo;

, il grado più potente e sicuro al mondo; CyberGhost VPN utilizza come ulteriore forma di protezione WireGuard , OpenVPN e IKEv2 , i migliori protocolli per le connessioni private;

, e , i migliori protocolli per le connessioni private; gli utenti coinvolti da una fuga di dati vengono avvisati in modo tempestivo, qualora le loro credenziali siano state divulgate;

vengono avvisati in modo tempestivo, qualora le loro credenziali siano state divulgate; per una maggiore privacy e sicurezza, è possibile fare affidamento ad IP dedicati basati su token;

basati su token; per offrire una sicurezza extra, lo staff di CyberGhost provvede alla co-localizzazione dei server in 15 regioni.

CyberGhost VPN per lo streaming

Un altro importante vantaggio offerto da CyberGhost VPN riguarda l’ottimizzazione dei server per lo streaming, grazie alla quale i clienti possono sfruttare connessioni più fluide durante la visione di un film, una serie TV o un evento sportivo in diretta su ognuna delle principali piattaforme streaming.

CyberGhost è compatibile con più di 40 servizi streaming, tra cui Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e tanti altri ancora, con oltre 120 diversi profili ottimizzati per lo streaming. Tutto questo consente agli utenti di avere accesso ai propri contenuti preferiti ovunque si trovino, sia in Italia che all’estero. Così, grazie a CyberGhost VPN, è possibile dimenticare una volta per tutte i problemi di buffering e le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete, oltre ai fastidiosi errori del proxy.

Soltanto a titolo di esempio, possiamo citare serie TV di grande successo come Six Feet Under, Outlander, Band of Brothers e Insecure, visibili su Netflix USA ma non su Netflix Italia. Grazie al servizio offerto da CyberGhost, si può avere accesso all’intero catalogo di Netflix USA in pochi semplici passaggi:

attiva l’account CyberGhost VPN;

scarica l’app per dispositivi mobili e computer;

accedi con le credenziali fornite durante la fase di registrazione;

seleziona un server VPN posizionato negli Stati Uniti d’America;

esegui l’accesso a Netflix;

goditi l’intero catalogo di Netflix USA.

Tale vantaggio si estende fino a 7 dispositivi in contemporanea con un unico abbonamento: l’applicazione di CyberGhost è disponibile per Windows, macOS, iOS, Android, Android TV, FireTV, Apple TV, console per videogiochi, Chrome, Firefox e Linux.

CyberGhost VPN dispone di un’impressionante flotta di potenti server da 10 Gbps che coprono 100 paesi e oltre 120 località diverse, con una scelta significativamente più ampia rispetto a molti altri provider VPN.

I prezzi di CyberGhost VPN

CyberGhost VPN è disponibile nei piani di 1 mese, 6 mesi e 2 anni. Quest’ultimo offre il miglior rapporto qualità-prezzo: ora è in promozione a 2,19 euro al mese per i primi 24 mesi, con 2 mesi aggiuntivi in regalo. Il piano di 1 mese costa invece 11,99 euro al mese, quello da 6 mesi prevede una spesa mensile di 6,99 euro.

Ad eccezione del piano da 1 mese, CyberGhost offre la garanzia Soddisfatti o rimborsati della durata di 45 giorni. Su tutti i piani è inoltre incluso il servizio di assistenza clienti attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, in inglese, francese, tedesco e rumeno.

Cogli al volo l’offerta di oggi per attivare il piano della durata di 2 anni di CyberGhost VPN a 2,19 euro al mese e iniziare a navigare in completo anonimato e in totale sicurezza con la VPN numero 1 in Italia.

