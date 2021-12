Sicurezza e Wi-Fi: addio agli hacker con F-Secure

Sicurezza e Wi-Fi sono un tema scottante, visto gli attacchi sempre più frequenti a cui sono sottoposte le nostre linee. Ogni giorno in tutto il mondo vengono hackerati un numero impressionanti di router, attraverso tecniche come il dirottamento DNS.

Attraverso queste azioni, i pirati informatici possono arrivare ad ottenere dati sensibili degli utenti come password importanti e persino i numeri delle carte di credito.

Un pericolo enorme, troppo spesso sottovalutato non solo da chi utilizza abitualmente un PC, ma anche da chi naviga online attraverso il proprio smartphone. Se è vero che avere una password complessa sul proprio router Wi-Fi può costituire un piccolo ostacolo per gli hacker, questa soluzione non è più sufficiente viste le tecniche di attacco moderne.

Come contrastare efficacemente questo tipo di pericolo? Per fortuna esistono delle soluzioni software particolarmente efficaci che permettono di mantenere un alto livello di sicurezza su ogni singolo dispositivo collegato a una linea.

F-Secure Total, per esempio, è un bundle che offre diverse opzioni in ottica protezione della linea. A rendere particolarmente interessante l'offerta vi è uno sconto del 25%, applicabile a prescindere dal numero di dispositivi che si intendono proteggere (3, 5 o 7 a seconda del tipo di abbonamento). Approfondiamo dunque la conoscenza di questo strumento di sicurezza.

F-Secure Total: un unico pacchetto per la sicurezza della linea Wi-Fi

F-Secure è un'azienda finlandese specializzata nell'ambito della sicurezza informatica. Il suo prodotto, F-Secure Total, offre una serie di soluzioni che vanno a proteggere le linee Wi-Fi a 360 gradi. Il pacchetto include:

Safe Internet Security , un sistema di protezione da virus e ransomware, in grado di rendere sicuri acquisti online e operazioni di home banking;

, un sistema di protezione da virus e ransomware, in grado di rendere sicuri acquisti online e operazioni di home banking; Freedome VPN , un servizio di Virtual Private Network che permette di proteggere la propria navigazione da hacker, tracker e altri potenziali pericoli;

, un servizio di Virtual Private Network che permette di proteggere la propria navigazione da hacker, tracker e altri potenziali pericoli; ID Protection, per gestire le password al meglio e per proteggere la propria identità in rete.

Sotto il punto di vista pratico F-Secure Total agisce proteggendo la privacy online, attraverso la crittografia e il filtraggio della navigazione tramite VPN oltre all'archiviazione e alla gestione sicura delle password.

A completare la già interessante offerta vi è l'Advanced Parental Control, per rendere il proprio Wi-Fi sicuro anche quando a navigare sono i più giovani. Una soluzione dunque, che va ben oltre il semplice antivirus, offrendo all'utente una protezione totale rispetto alle insidie della rete.