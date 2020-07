Siemens e SAP per la trasformazione industriale

Stretta di mano annunciata tra Siemens e SAP per una collaborazione che metterà l’esperienza dei due gruppi a disposizione delle realtà impegnate nel processo di trasformazione industriale. La partnership offrirà soluzioni destinate tra le altre cose alla gestione del ciclo di vita del prodotto, della supply chain e dell’asset management così da consentire ai clienti di offrire innovazioni e l’adozione di modelli di business collaborativi.

Trasformazione industriale: stretta di mano tra Siemens e SAP

L’accordo prevede che entrambe le organizzazioni possano completare e integrare le rispettive offerte. Così facendo i clienti saranno in grado di scomporre i silos tra progettazione e business in modo che produttori, team di progettazione e responsabili dell’assistenza dispongano delle informazioni necessarie nella loro attività quotidiana. Questo il commento di Klaus Helmrich, membro del Managing Board di Siemens AG e CEO di Siemens Digital Industries.

La trasformazione digitale sarà fondamentale per le industrie manifatturiere per aumentare produttività e flessibilità e accelerare l’innovazione, le aziende devono quindi trovare nuovi modi per lavorare insieme per realizzare l’impresa digitale. Questa entusiasmante collaborazione tra due leader di settore non riguarda solo l’interoperabilità e le interfacce; si tratta di creare un thread digitale veramente integrato che unisca la gestione del ciclo di vita dei prodotti e degli asset con il business per consentire ai clienti di ottimizzare la produzione.

Gli fanno eco le parole di Thomas Saueressig, membro dell’Executive Board di SAP SE e responsabile per SAP Product Engineering, con un riferimento alle soluzioni combinate destinate ai clienti, tra le altre cose per ridurre il time to market sfruttando le informazioni generate da scenari di Industria 4.0.

Le aziende manufacturing progettano e forniscono prodotti e risorse sempre più intelligenti. L’accesso alle informazioni di business in tempo reale attraverso i network diventa quindi fondamentale per portare sul mercato nuove e migliori innovazioni in tempi più rapidi. Riunire le competenze di SAP e Siemens per offrire processi di business abilitati per l’Industria 4.0 consente alle aziende di creare un thread digitale che copre l’intero ciclo di vita dei prodotti e degli asset. Con questa soluzione end-to-end, i diversi team di un’organizzazione possono collaborare in modo efficiente per progettare e fornire prodotti innovativi in modo produttivo, profittevole e sostenibile.

Come primo passo SAP offrirà il software Teamcenter di Siemens come base per la collaborazione durante il ciclo di vita del prodotto e la gestione dei dati e Siemens offrirà i software Intelligent Asset Management e Portfolio e Project Management di SAP utile a massimizzare il valore di business per i produttori e gli operatori attraverso i network.