Siemens: l'app Comfy per il ritorno in ufficio

In vista del rientro in ufficio consentito dal progressivo allentamento delle misure restrittive e della crisi sanitaria, Siemens ha scelto di affidarsi all’applicazione Comfy per garantire la sicurezza dei propri dipendenti: la utilizzeranno circa 100.000 collaboratori impiegati in 600 località distribuite in oltre 30 paesi di tutto il mondo.

Comfy è l’app di Siemens per il Back to the Office

Il rollout sarà completato entro il mese di ottobre. Le funzionalità integrate sono pensate anzitutto per la gestione degli ambienti di lavoro e per garantire il distanziamento sociale tra chi si trova a condividere lo stesso spazio. Di seguito un estratto in forma tradotta della dichiarazione inclusa nel comunicato ufficiale che oggi annuncia l’iniziativa.

La nostra priorità è proteggere le persone così che possano tornare al luogo di lavoro in modo sicuro e senza disagi, ovunque esse siano. Utilizzando le tecnologie intelligenti per l’ufficio possiamo plasmare un nuovo modo di lavorare. La nostra applicazione Comfy supporta un nuovo modello di produttività e consente ai dipendenti di pianificare meglio da quale punto dell’ufficio essere operativi.

Nel 2018 il gruppo tedesco ha acquisito Comfy e il suo progetto con l’obiettivo di investire sulla visione che definisce Creating Perfect Places, basando proprio la gestione delle attività in presenza su un approccio razionale e ottimizzato.