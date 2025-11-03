Siti porno e verifica dell'età: perché AGCOM ha ripulito l'elenco?

C’è un dettaglio sfuggito ai più nella discussione sulla verifica dell’età per l’accesso ai siti porno, che dal 12 novembre dovrebbe tenere i minorenni lontani dai contenuti per loro inappropriati. Riguarda l’elenco dei 48 portali interessati dalla misura, ma non si tratta di new entry né di esclusioni. Il PDF pubblicato in un primo momento è stato eliminato e rimpiazzato con una versione corretta, ma per quale motivo?

Sito porno e verifica dell’età: gli elenchi di AGCOM

La lista non ha subito modifiche: i domini ai quali non si potrà accedere senza controllo sono gli stessi. Eppure, seguendo il link funzionante venerdì che punta al sito AGCOM, ora compare il messaggio di errore Pagina non trovata . A confermare che non stiamo prendendo un abbaglio è Wayback Machine, che ha salvato una copia del documento.

Il comunicato dell’autorità, datato 31 ottobre, riporta in effetti 03/11/2025 – 10:27 come data dall’ultimo aggiornamento, rimandando a un PDF con l’elenco dei siti interessati. È sufficiente un rapido sguardo ai due file per capire cosa è cambiato. Prendiamo a esempio la pagina 2: qui sotto la prima versione.

Di seguito, invece, quella ripulita raggiungibile ora. Si nota qualche differenza?

Sono stati ripuliti i link. Come se nel vecchio documento qualcuno avesse fatto copia-incolla di URL che puntano a categorie o pagine specifiche dei siti porno in questione come ragazze , girls , gay-porno , a sessioni di navigazione e a query di ricerca come gay-porno .

I 48 sito porno che chiederanno la verifica dell’età

Ecco quali saranno i portali XXX interessati dalla verifica dell’età. Ci sono tutti i più noti, inclusa la piattaforma OnlyFans.

Pornhub;

Youporn;

Redtube;

Stripchat;

Xnxx;

Xvideos;

Xvideos Red;

Cameraboys.com;

Maturescam.com;

Mycams.com;

Mytrannycams.com;

Porndoelive.lsl.com;

Pornhdlive.com;

Joyourself.com;

Livejasmin;

Liveprivates.com;

Livesexasian.com;

Lsawards.com;

Lsl;

Pornhdlive.com;

Superporno (Canalporno);

Pichaloca;

Porn300;

Porndroids;

Faphouse;

Jacquie Et Michel;

Olecams;

Onlyfans;

Xfree;

Xhamster;

Tiava;

Lupoporno;

Ixxx;

Tubegalore;

Gaymaletube;

Porn.com;

Solo Porno Italiani;

Cam4;

Pornzog;

Hentai – Ita;

Giochi Premium;

Cam4;

Xhamster Live;

Clip4sale;

Chaturbate;

Bang;

Tnaflix;

Tukif.love.

AGCOM assicura che il sistema in uso garantirà la tutela della privacy con il principio del doppio anonimato. Al tempo stesso, però, l’autorità ammette la fragilità di un controllo facilmente aggirabile con una VPN.