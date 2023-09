Sito per adulti pubblicizzato sugli snack per bambini

La catena di supermercati Lidl ha ritirato dagli scaffali del Regno Unito quattro prodotti per bambini con brand Paw Patrol. Il problema non riguarda però gli ingredienti degli snack, ma il link stampato sul retro delle confezioni. Il dominio del produttore è stato compromesso e mostra contenuti per adulti.

Sito porno sugli snack per bambini

Paw Patrol è una popolare serie TV trasmessa anche in Italia dal 2013. Lidl vende nel Regno Unito quattro prodotti con le immagini dei protagonisti della serie animata. Sul retro della confezione c’è il link al sito web www.appykidsco.com appartenente all’azienda che produceva prodotti per bambini.

Aprendo il sito con un browser desktop viene mostrato un messaggio di errore in cinese. Se il sito viene invece aperto con un dispositivo mobile vengono visualizzate numerose inserzioni pubblicitarie con immagini per adulti. Il problema è stato segnalato a fine agosto.

TechCrunch ha scoperto che il dominio indicato sulla confezione è scaduto. Fino al 2022 apparteneva all’azienda Appy Kids Co, sussidiaria di Appy Food and Drinks. Quest’ultima non esiste più, quindi il dominio è stato acquistato da una persona che si trova a Lianyungang (Cina).

Nonostante ciò, Lidl ha lasciato in vendita gli snack senza controllare il sito pubblicizzato sulle confezioni. Nel comunicato di richiamo scrive che il link è stato compromesso e porta ad un sito non adatto ai bambini. I clienti non devono aprire il sito, ma devono riportare i prodotti nel negozio più vicino per ottenere un rimborso completo.