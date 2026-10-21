Sito Web: crealo e mettilo online da solo 1€ con IONOS

Oggi creare e mettere online il tuo sito web è facile, veloce e super economico. Cosa stai aspettando? Realizza il tuo sogno a partire da solo 1 euro al mese! Grazie alle offerte IONOS hai tutto quello che ti serve per realizzare il tuo progetto e goderti il successo. Non servono competenze speciali perché in un unico abbonamento hai tutte le funzionalità che ti servono. Inoltre spendi davvero pochissimo.

Sbrigati perché l’offerta è limitata. Con IONOS il tuo negozio online finisce online in pochi click grazie alle funzionalità di intelligenza artificiale. Grazie alle soluzioni di marketing smart integrate e zero costi di transazioni, questa è la scelta perfetta per il tuo successo. Inoltre, hai un’assistenza disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. In questo modo avrai tutte le risposte alle tue necessità in pochissimo tempo.

Quale piano IONOS scegliere per il tuo prossimo sito web

IONOS offre a tutti gli utenti interessati fino a 4 piani per realizzare un sito web. Dai un’occhiata a quelli più interessanti in offerta limitata e scegli quello più adatto a te prima che la promozione finisca.

Con IONOS Plus a solo 1 euro, anziché 32 euro al mese, hai un pacchetto ideale per creare un negozio online personalizzato che include:

5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno

Dominio incluso il 1° anno

Casella e-mail con 12 GB

Metodi di pagamento e spedizione integrati

Vendite su Facebook e Instagram

Pubblicità su TikTok

Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar

SiteAnalytics

Gestione del negozio online tramite app

Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping

Strumento per prenotazioni online integrato

Generatore di testi IA

Con IONOS Pro a soli 27 euro, anziché 60 euro al mese, hai il pacchetto ideale per creare un negozio online con funzioni aggiuntive e strumenti SEO integrati che include:

10.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno

Dominio incluso il 1° anno

Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi

Metodi di pagamento e spedizione integrati

Vendite su Facebook e Instagram

Pubblicità su TikTok

Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar

SiteAnalytics Plus

Gestione del negozio online tramite app

Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping

Strumento per prenotazioni online integrato

Generatore di testi IA

Preferiti, lista dei desideri e filtri per i prodotti

Impostazioni SEO avanzate

Ottimizzazione SEO con rankingCoach Standard