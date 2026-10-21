 Sito Web: crealo e mettilo online da solo 1€ con IONOS
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Sito Web: crealo e mettilo online da solo 1€ con IONOS

Con IONOS crei il tuo sito web e lo metti online da solo 1€ grazie alle nuove offerte per i piani disponibili: realizza il tuo sogno.
Sito Web: crealo e mettilo online da solo 1€ con IONOS
Informatica Cloud & Hosting
Con IONOS crei il tuo sito web e lo metti online da solo 1€ grazie alle nuove offerte per i piani disponibili: realizza il tuo sogno.
IONOS
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Oggi creare e mettere online il tuo sito web è facile, veloce e super economico. Cosa stai aspettando? Realizza il tuo sogno a partire da solo 1 euro al mese! Grazie alle offerte IONOS hai tutto quello che ti serve per realizzare il tuo progetto e goderti il successo. Non servono competenze speciali perché in un unico abbonamento hai tutte le funzionalità che ti servono. Inoltre spendi davvero pochissimo.

Scegli IONOS

Sbrigati perché l’offerta è limitata. Con IONOS il tuo negozio online finisce online in pochi click grazie alle funzionalità di intelligenza artificiale. Grazie alle soluzioni di marketing smart integrate e zero costi di transazioni, questa è la scelta perfetta per il tuo successo. Inoltre, hai un’assistenza disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. In questo modo avrai tutte le risposte alle tue necessità in pochissimo tempo.

Quale piano IONOS scegliere per il tuo prossimo sito web

IONOS offre a tutti gli utenti interessati fino a 4 piani per realizzare un sito web. Dai un’occhiata a quelli più interessanti in offerta limitata e scegli quello più adatto a te prima che la promozione finisca.

Scegli IONOS Plus

Con IONOS Plus a solo 1 euro, anziché 32 euro al mese, hai un pacchetto ideale per creare un negozio online personalizzato che include:

  • 5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno
  • Dominio incluso il 1° anno
  • Casella e-mail con 12 GB
  • Metodi di pagamento e spedizione integrati
  • Vendite su Facebook e Instagram
  • Pubblicità su TikTok
  • Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
  • SiteAnalytics
  • Gestione del negozio online tramite app
  • Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping
  • Strumento per prenotazioni online integrato
  • Generatore di testi IA
Scegli IONOS Pro

Con IONOS Pro a soli 27 euro, anziché 60 euro al mese, hai il pacchetto ideale per creare un negozio online con funzioni aggiuntive e strumenti SEO integrati che include:

  • 10.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno
  • Dominio incluso il 1° anno
  • Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi
  • Metodi di pagamento e spedizione integrati
  • Vendite su Facebook e Instagram
  • Pubblicità su TikTok
  • Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
  • SiteAnalytics Plus
  • Gestione del negozio online tramite app
  • Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping
  • Strumento per prenotazioni online integrato
  • Generatore di testi IA
  • Preferiti, lista dei desideri e filtri per i prodotti
  • Impostazioni SEO avanzate
  • Ottimizzazione SEO con rankingCoach Standard

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Google Chrome: protezione contro le truffe con Gemini

Google Chrome: protezione contro le truffe con Gemini
Hostinger Black Friday: fino all'85% per realizzare la tua idea online

Hostinger Black Friday: fino all'85% per realizzare la tua idea online
ChromeOS Flex è vivo e vegeto, anche se non ne parla nessuno

ChromeOS Flex è vivo e vegeto, anche se non ne parla nessuno
Apple deve consentire l'accesso al chip NFC anche in UK

Apple deve consentire l'accesso al chip NFC anche in UK
Google Chrome: protezione contro le truffe con Gemini

Google Chrome: protezione contro le truffe con Gemini
Hostinger Black Friday: fino all'85% per realizzare la tua idea online

Hostinger Black Friday: fino all'85% per realizzare la tua idea online
ChromeOS Flex è vivo e vegeto, anche se non ne parla nessuno

ChromeOS Flex è vivo e vegeto, anche se non ne parla nessuno
Apple deve consentire l'accesso al chip NFC anche in UK

Apple deve consentire l'accesso al chip NFC anche in UK
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
21 ott 2026
Link copiato negli appunti