Sky Sport + Sky TV ad un prezzo speciale: l'offerta termina oggi

Sul sito di Sky è ancora possibile attivare l’offerta che consente di unire i pacchetti Sky Sport e Sky TV al prezzo speciale di 24,90 euro al mese per 18 mesi invece di 51,90 euro, per un risparmio di quasi 500 euro in un anno e mezzo. La promozione termine alla mezzanotte di oggi, domenica 2 febbraio, e prevede un costo di attivazione pari a 19 euro per il decoder Sky Stream, grazie al quale non si ha la necessità dell’installazione della parabola.

Sky Sport + Sky TV in offerta a 24,90 euro al mese

Con Sky Sport gli appassionati sportivi avranno accesso all’intera programmazione live e on demand dei canali Sky Sport, che includono tra le altre cose le coppe europee di calcio, tutta la Formula 1 e la MotoGP, il tennis, il basket e tanto altro sport ancora. Iniziamo proprio dalle coppe europee, con 185 partite su 203 a stagione della nuova Champions League, più tutta l’Europa League e la Conference League.

Non è un caso poi la scelta di Charles Leclerc in copertina: questo mese infatti la Formula 1 riaccenderà ufficialmente i motori con i test ufficiali in programma dal 26 al 28 febbraio, mentre il via al Mondiale è in calendario per il 16 marzo con il Gran Premio d’Australia. Due settimane prima, domenica 2 marzo, ci sarà invece il via alla nuova stagione di MotoGP con il GP della Thailandia (con Sky tutta la Formula 1 e la MotoGP sono in diretta esclusiva, ndr).

Riflettori accesi poi sul tennis, che dopo l’esplosione nel 2024 di Jannik Sinner è diventato all’improvviso uno degli sport più popolari in Italia. Con il pacchetto Sky Sport si ha la possibilità di seguire tutti i tornei ATP e WTA, più gli appuntamenti del Grande Slam, le Nitto ATP Finals di fine stagione e la Coppa Davis.

A tutto questo si aggiunge infine la programmazione di Sky TV, con i programmi di Sky per tutta la famiglia, le migliori serie italiane e internazionali, le produzioni Sky Original e i documentari.