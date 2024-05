Sky Stream: nuovo box per lo streaming completo

Sky Stream è il nuovo box che permette di accedere a tutti i programmi Sky e alle principali piattaforme di streaming, tra cui Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video, attraverso un’unica interfaccia. Integra anche un tuner DTT, quindi è possibile vedere anche i canali tradizionali. Sarà disponibile dal 3 giugno.

Box all-in-one per streaming e DTT

Sky Stream è basato su Entertainment OS, il sistema operativo installato sulle TV Sky Glass, quindi è possibile ottenere la stessa esperienza d’uso su qualsiasi TV (non necessariamente smart). Serve solo una porta HDMI e la connessione ad Internet (almeno 10 Mbps). Scegliendo l’opzione Sky Ultra HD è possibile vedere in contenuti Sky (live e on demand) a risoluzione 4K.

La semplicità di utilizzo è una delle migliori caratteristiche di Sky Stream. L’utente non deve avviare le singole app, ma può cercare film, serie TV e sport direttamente dalla schermata home, controllabile anche con la voce (basta premere il pulsante dedicato sul telecomando.

Sul retro del box ci sono le porte HDMI e LAN, oltre a quella per l’alimentazione. Ovviamente è disponibile anche la connessione Wi-Fi. La schermata home è personalizzabile. Gli utenti possono creare fino a 5 playlist per salvare i programmi preferiti (Sky, app di streaming e canali in chiaro). Grazie alla funzionalità Pausa e Restart è possibile interrompere la visione e far ripartire (anche dall’inizio) i programmi su tutti i canali (anche in diretta).

I clienti Sky Stream possono usare anche Sky Go per vedere, senza costi aggiuntivi, i programmi preferiti su smartphone, tablet e PC. Dal 3 giugno potrà essere richiesto online su Sky.it, nei negozi Sky o al numero gratuito 141.

Il nuovo box dovrebbe sostituire Sky Q via Internet. Chi possiede questo modello riceverà l’aggiornamento ad Entertainment OS. Entro fine anno sarà disponibile l’opzione Sky Multivision per poter collegare altri Sky Stream alle TV in casa e vedere i programmi in contemporanea.