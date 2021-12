Sky WiFi: internet illimitato da 24,90€ al mese!

La promo di Sky WiFi a soli 24,90 euro mensili è disponibile in sconto per qualche settimana solo ONLINE.

L’offerta per attivare internet a casa di Sky è sicuramente molto interessante perché priva di vincoli di permanenza contrattuale. Oltre a questo aspetto, sicuramente non da sottovalutare, l’offerta di Sky è stata premiata dall’importante Istituto di Qualità Tedesco come la miglior connessione broadband per rapporto qualità prezzo.

Il neonato operatore di telefonia fissa offre internet senza limiti a casa in FTTC e FTTH grazie agli accordi commerciali sanciti con Open Fiber e Fastweb.

Inoltre, a differenza delle precedenti versioni, questa volta non è prevista l’attivazione gratuita. Di questo aspetto però ne parleremo più avanti!

Sky WiFi: internet a meno di 25€ al mese!

L’offerta in questione offre internet senza limiti a casa in FTTC o FTTH fino da 1 Gigabit al secondo con modem Sky Wifi Hub incluso nel costo mensile. Tutto questo a 24,90 euro ogni mese, anziché 29,90 euro.

Il canone in promo è garantito per i primi 18 mesi di abbonamento. Al termine di questo periodo il prezzo ammonterà a 29,90 euro mensili.

Oltre alla sola connessione Wi-Fi, è possibile anche scegliere di attivare l’offerta Sky WiFi con Sky TV a 39,80 euro mensili, oppure, Sky WiFi + Intrattenimento Plus che comprende internet a casa ed i pacchetti Sky TV e Netflix.

La seconda tariffa è disponibile a soli 44,80 euro al mese, invece di 59,90 euro. Inoltre, in entrambi i casi, il prezzo mensile è bloccato per 18 mesi.

Costi ed altro

L’offerta solo internet prevede un contributo iniziale pari a 29 euro. Sky WiFi + Sky TV e la promozione con Intrattenimento Plus non hanno alcun costo di attivazione per quanto riguarda la Fibra, mentre, è previsto un entry fee di 9 euro per i pacchetti aggiuntivi.

Inoltre, il modem Sky WiFi Hub è incluso in comodato d’uso gratuito. Questo significa che in caso di recesso o cambio gestore sarà necessario restituire l’apparato a Sky.