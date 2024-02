Skype apre tutti i link in Edge? Come risolvere

Chi scrive ha notato un comportamento anomalo nella gestione dei link condivisi nella chat di Skype su desktop (nel mio caso Windows 11), a partite da oggi: l’apertura avviene sempre all’interno di Edge, anche se il browser impostato come predefinito è un altro. Entrambi i software, lo ricordiamo, sono sviluppato e gestiti da Microsoft.

Perché i link di Skype ora si aprono in Edge?

La versione dell’app installata sul mio PC è l’ultima rilasciata, la 8.113.0.210. Non sembra esserci alcuna opzione, all’interno delle impostazioni, per evitare che questo avvenga. Come vedremo a breve, fortunatamente una soluzione c’è, anche se somiglia molto a una sorta di workaround e non è affatto l’ideale.

È stata sufficiente una ricerca tra i forum di Microsoft per trovare una discussione intavolata da chi ha incontrato lo stesso problema. L’autore ha scritto: A partire dal 28 febbraio 2024, tutti i miei link si aprono in Edge, anche se Chrome è predefinito . Altri thread simili sono comparsi su Reddit.

La prima replica è quella di un moderatore, che fa riferimento ciò che viene definito bug-by-design. In altre parole, non c’è alcun modo per evitarlo, se non ricorrendo a un piccolo trick: Sfortunatamente, al momento non ci sono opzioni per disabilitare questa nuova caratteristica, Microsoft ne è informata e sta indagando il problema .

Dunque, qual è la soluzione? Semplicemente, consiste nell’effettuare un click con il pulsante centrale del mouse sul link, anziché con quello sinistro come da prassi. Non si tratta certo del metodo più intuitivo, ma sembra funzionare, anche se a quanto pare non per tutti.

La palla passa ora nelle mani di Microsoft, chiamata a risolvere una situazione che per molti potrebbe diventare parecchio fastidiosa. Considerando come il comportamento anomalo sia stato innescato proprio da un aggiornamento rilasciato dalla software house, l’attesa potrebbe non essere breve. L’alternativa è recuperare una vecchia versione di Skype (come la 8.112.0.210 per Windows, dai server del sito ufficiale) e installarla dopo aver eliminato quella più recente.