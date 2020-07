A volte sono i piccoli cambiamenti quelli che contribuiscono a rendere un software, un servizio o una piattaforma in linea con le aspettative degli utenti. È il caso di un update annunciato oggi da Slack e relativo alla gestione delle notifiche: è possibile disattivarle per giorni specifici della settimana.

Slack migliora la gestione delle notifiche: giorno per giorno

Nulla a che vedere con il profondo restyling dell’interfaccia introdotto a marzo o con la feature Connect che permette di comunicare in un unico canale con i membri di 20 aziende diverse. La novità va però a soddisfare un’esigenza manifestata da più parti, soprattutto da coloro che si trovano a dover gestire il delicato equilibrio tra vita privata e lavoro messo a dura prova nell’ultimo periodo dall’adozione su larga scala delle soluzioni per lo smart working.

È il momento che alcuni di voi stavano aspettando! Ora potete personalizzare le vostre notifiche giorno per giorno. Se la vostra attività non coincide con le tradizionali fasce orarie lavorative, questo è per voi.

Come si può vedere nello screenshot qui sopra, all’interno delle impostazioni è possibile specificare in quali giorni e in quali fasce orarie attivare o disattivare la ricezione degli avvisi da Slack.

Quando disabilitati si entra nella modalità Do Not Disturb e i colleghi presenti nello stesso canale vedranno comparire una “z” a fianco del proprio nome, così da sapere quando le notifiche non vengono mostrate immediatamente. L’impostazione viene sincronizzata automaticamente su tutti i dispositivi per i quali è stata configurata la piattaforma.